Zelenski en encuentro UC: Llama a que países de América Latina "no mantengan comercio con Rusia"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, participó este miércoles de un conversatorio organizado por la Universidad Católica donde expuso, por primera vez a América Latina, la situación de su país tras el inicio de la guerra.

Zelenski recalcó que la guerra no comenzó en febrero de este año, sino que el conflicto se originó tras la invasión de Crimea en 2014.

"Los rusos quieren dominar nuestras tierras y nuestros recursos (...) Esta guerra no comenzó hace 175 días. El 24 de febrero Rusia atacó a Ucrania en masa desde el norte, este y sur, bloquearon puertos marítimos. Pero fue solamente la continuación, la guerra comenzó en 2014 cuando Rusia ocupó la península de Crimea y desencadenó la confrontación del Dombás que ya se llevó miles de vidas humanas", recalcó el Mandatario.

En ese sentido, el Presidente de Ucrania señaló que "cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania estamos hablando sobre ocho años más 175 días. Cuando hablamos de las víctimas de esta guerra empezamos esta historia no desde febrero de 2022, empieza desde el 2014 cuando empezaron a matar a los ucranianos solamente por ser ucranianos".

"Ucrania ya perdió las vidas de decenas de miles de su gente, desde niños pequeños hasta la gente más vieja. Rusia no discrimina a quienes matar y a quien torturar, todos son sus objetivos", sentenció.

Zelenski recalcó que "lo que queremos es que la vida regrese, ya no va a ser como fue, no va a ser lo mismo nunca. Nunca vamos a perdonar a los soldados rusos, no queremos sus disculpas, no las necesitamos".

El Mandatario de Ucrania afirmó que les importa que "los países de América Latina sepan la verdad (...) Los invito a todos a que conozcan a nuestro gente. Tenemos muchos valores en común, tenemos una sociedad muy fuerte que está defendiéndose, pero si alguien nos visita en paz somos capaces de ser amigos verdaderos".

Sobre la presión económica y política ejercida a Rusia, Zelenski afirmó que quiere que América Latina "se una a esas políticas llevadas a cabo por Estados Unidos y Canadá (...) No mantengan comercio con Rusia para que entiendan que se paga un alto precio siendo un ejemplo para cualquier otro país que quiera invadir otro país".