10 días para pagar la deuda: Senado aprueba proyecto que endurece trato a “arrendatarios rebeldes”

La norma busca además agilizar el proceso de cobro a un arrendatario moroso, y que deba abandonar la propiedad en caso de no pagar.

El Senado aprobó, este miércoles, un proyecto que busca agilizar los trámites para que los propietarios de inmuebles arrendados puedan recuperarlos en casos de morosidad, lo que hoy es un problema de largo aliento.

La norma fue aprobada por unanimidad en el Senado, pero aún debe ser votada por la Cámara de Diputadas y Diputados porque hubo algunas modificaciones en el proyecto.

Agencia Uno Lee También > ¿Cómo quedará conformado el nuevo Congreso de cara al gobierno de Gabriel Boric?

En lo fundamental, se establecen plazos y condiciones para que los propietarios puedan solicitar la restitución de sus bienes arrendados y los pagos asociados a los gastos de consumo de servicios básicos y gastos comunes.

El proyecto regula la restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, en aquellos casos en que se acuse destrucción parcial de la propiedad o la inutilidad para su uso.

En la demanda deben incluirse antecedentes como las cuentas por gastos comunes y de consumo adeudadas, y la solicitud de que se requiera al deudor para que, dentro del plazo de diez días corridos pague dichos montos.

En el caso de que el deudor no pague, el juez dispondrá su lanzamiento y el de los otros ocupantes en un plazo no superior a 10 días, contado desde que la respectiva resolución se encuentre firme y ejecutoriada o cause ejecutoria.