Abren sumario: 10 mil computadores de Junaeb están en bodegas y no se han entregado a escolares

La información fue dada a conocer por la secretaria general del organismo, Camila Rubio, quien detalló que los equipos se han acumulado en las bodegas desde 2015. Diputados de oposición solicitaron una comisión especial para revisar el tema.

Esta semana la secretaria General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, expuso ante la comisión de infancia en el Senado y reveló que "aproximadamente 10 mil computadores" no han sido entregados a escolares de séptimo básico en el marco de los programas de las Becas TIC.

De acuerdo a lo señalado por Rubio, los equipos se acumulan desde 2015 en bodegas . Asimismo, dijo que alrededor de 2 mil que debían entregarse ese año y el siguiente quedaron obsoletos por temas tecnológicos.

Tras dar a conocerse estos hechos, la Junaeb respondió por escrito precisando que "las razones por la no entrega de los equipos es por no encontrar a los estudiantes, y esto se da por cambios de establecimiento educativo, o cambios de domicilio, o por alguna situación de fuerza mayor que no nos permita ubicar al beneficiario, entre otras", consignó El Mercurio.

Twitter @NYC_prensa (captura) Lee También > Repartidores amenazan con irse a paro si Carabineros los siguen fiscalizando en Iquique

En este sentido agregaron que "se dará curso a un sumario administrativo que nos permitirá dilucidar las razones por las cuales estos equipos no fueron entregados y quedaron almacenados".

A la par, comunidades escolares y diputados de oposición han manifestado su molestia frente a esta situación. De hecho, estos últimos solicitaron una sesión especial de la comisión de Educación de la Cámara para abordar el tema.

En la solicitud se pide que asistan el ministro y el subsecretario de Educación junto con la secretaria general de la Junaeb, recogió el mencionado medio.

Para la ocasión, los parlamentarios además indicaron que pedirán explicaciones al Mineduc sobre la disminución de la cobertura del programa de este año, que según ellos, "privó del beneficio a cerca de 35 mil estudiantes de colegios subvencionados a lo largo del país".