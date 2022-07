Se sumó una más: Estas son las 18 empresas que tienen el Sello 40 Horas

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, desde la puesta en marcha de la iniciativa, 506 empresas han postulado a la certificación.

Una nueva empresa ha recibido el "Sello 40 Horas", una certificación entregada por el Ministerio del Trabajo para las compañías que redujeron a 40 horas semanales o menos la jornada laboral.

En esta ocasión se trata de Rayen Salud , la empresa número 18 en recibir la certificación.

Al respecto, la titular del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que desde la puesta en marcha de la iniciativa, 506 empresas han postulado al "Sello 40 Horas".

Esta certificación tiene como requisitos tener contratado a lo menos al 80% de los trabajadores y trabajadoras con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores.

Revisa qué empresas han recibido el "Sello 40 Horas":

FirstJob

Caja Los Andes

Detacoop

Chocolatería Dulce Lluvia (Máfil)

Alimentos Runca Limitada (Máfil)

Cervecería Bundor (Máfil)

Extintores Alfa Ltda (Valdivia)

Cooperativa Coopeuch

Dínamo Consultores

Bigos

Comercial y Servicios Vasval

Primser

Gesam Consultores

Dando La Hora

Servicios Informáticos Integrales Fullpyme

WOM

IACC

Rayén Salud