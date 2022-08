Abbott y dichos de Llaitul: "La confesión, en nuestro sistema procesal penal, no tiene ningún valor"

El fiscal nacional explicó que no basta que alguien se atribuya una conducta ya que se requieren "muchos mayores antecedentes" para poder acreditarla.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a la controversia surgida a raíz de los dichos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul.

Esto, luego que asegurara que su organización realiza " recuperaciones de madera " en la Macrozona Sur para comprar armamento.

Cabe recordar que a fines de julio, la ministra del Interior, Izkia Siches, había anunciado la ampliación de la querella presentada en contra de Llaitul, luego que el propio fiscal nacional señalara que estaban impedidos de actuar si es que el Ejecutivo no interponía la acción legal.

Esta vez, Abbott señaló que "respecto del robo de madera, hemos solicitado al Servicio de Impuestos Internos que presente las querellas necesarias para poder hacer la persecución penal por la vía de la inspección tributaria".

Del mismo modo, detalló que "hemos llevado adelante las investigaciones en curso, y en algún momento se tomarán decisiones sobre el particular, pero no me puedo referir a las diligencias puesto que son secretas".

Posteriormente, se le preguntó por qué no se emitió una orden de detención contra Llaitul a pesar de sus dichos, ante lo que Abbott sostuvo que "la confesión, en nuestro sistema procesal penal, no tiene ningún valor , en términos de poder usarse en definitiva contra la persona".

"El Ministerio Público tiene que reunir antecedentes adicionales, porque el reconocimiento de un hecho por parte de una persona puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho y de la participación de la persona", añadió.

Del mismo modo, sentenció que "no basta pura y simplemente con que alguien se atribuya una conducta para que inmediatamente el Ministerio Público pueda tomar una decisión de formalización de una investigación que requiere muchos mayores antecedentes ".