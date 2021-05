"Una persona con rasgos psicopáticos": Abogado es acusado de matar mujeres para cobrar seguros

El hombre que hoy está en prisión preventiva es acusado de haber cometido cuatro crímenes similares para cobrar el seguro de vida de sus víctimas.

Un abogado de 55 años es acusado de haber envenenado a su pareja, quien murió luego de agonizar durante siete días en el Hospital de Quilpué. Los hechos ocurrieron en junio de 2018 y acusan que Ricardo González habría cobrado un seguro de vida de su víctima.

El caso fue dado a conocer por Reportajes T13 y este jueves se conocieron nuevos antecedentes, como el testimonio de una mujer, quien fue la última en tener contacto con el abogado.

T13 Lee También > [VIDEO] Reportajes T13: Acusan a abogado de asesinar mujeres para cobrar seguros

“Me habló como de buena forma como diciéndome ‘yo sé entender a mujeres como tú porque toda mi vida he estado con mujeres de tu edad’, y todo empezó como una amistad”, contó la mujer.

Todo comenzó como una amistad por redes sociales que no alcanzó a ser presencial porque, según dice la joven, algo extraño sintió.

“Gracias a dios que no accedí, que no acordé juntarme con él, estuvimos a punto. De hecho él me dijo que ya tenía todo preparado, que me iba a invitar a comer a un lugar, que tenía un restorán súper lindo y que quería estar conmigo ese día, pero quizás qué intensiones tenía conmigo”, explicó.

González, además de la muerte de Natalia Veliz de Quilpué, es investigado por el crimen de una mujer de 45 años quien recibió un disparo en el pecho en 2004 y que apareció muerta en Camino La Pólvora.

La hija de esta mujer fallecida, recuerda al hombre: “Yo lo defino como una persona con rasgos psicopáticos, enfocado simplemente en el logro, que en este caso es el dinero, con una percepción fija, manipuladora, encantadora, porque para poder embaucar a sus víctimas tienes que tener harto talento”, relató.