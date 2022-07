Actor Pablo Díaz señaló su apoyo al Rechazo y recibió crítica de Alfredo Castro

El también productor aseguró que "la propuesta de Convención plantea cosas que son peligrosas". Ante esto, el protagonista de Tengo Miedo Torero refutó su postura sosteniendo que "todo lo que temes es falso".

El actor chileno Pablo Díaz manifestó su apoyo al Rechazo de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Con un video a través de su cuenta de Instagram, el actor comentó que “esta no es una elección de la izquierda contra la derecha, definitivamente no, y no tenemos que dejarnos manipular por esto”.

En esta misma línea, el intérprete sostuvo que la propuesta “tiene cosas muy buenas” y “propone un Estado social democrático, el reconocimiento a los pueblos originarios, habla de la paridad. Son cosas que tenemos que conservar”.

Sin embargo, sostuvo que “a la vez, la propuesta de Convención plantea cosas que son peligrosas. No estoy a favor de eliminar los contrapesos de la política, de eliminar el Senado, de eliminar el Poder Judicial u otorgarle más valor al voto de unos por sobre otros a través de los escaños, por ejemplo”.

La publicación forma parte de una serie de cápsulas de la iniciativa “Una que nos una”, que tiene como voceros a figuras políticas como Javiera Parada, Felipe Harboe, Óscar Landerretche y Andrés Velasco, entre otros más.

La respuesta de Castro

La publicación de Díaz generó diversas opiniones entre sus seguidores. Si bien algunos apoyan sus argumentos, otros usuarios lo criticaron. En este último grupo se encuentra el reconocido actor chileno, Alfredo Castro.

“Si es una elección entre una derecha que ha empantanado este país durante 40 años. Todo lo que temes es falso! Mientes!“, escribió el protagonista de Tengo Miedo Torero en los comentarios de la publicación.

Hace unas semanas Castro señaló su apoyo a la opción del Apruebo, leyendo una declaración firmada por más de mil artistas en el frontis del Museo de Arte Contemporáneo.

“La campaña empezó desde que inició la Constituyente, con la derecha difundiendo información muy mala, cruel y negativa”, dijo en ese entonces, añadiendo que “nos sentimos completamente interpretados por la nueva Constitución en todos sus derechos”.