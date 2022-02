Mujer que expulsó a turista de playa en Puerto Montt dice que video fue editado y que fue agredida

Ximena Schott, quien aparece en el registro que se viralizó a través de las redes sociales, señaló que "para mí es muy importante dar a conocer el otro lado de las cosas, digamos la versión B de esta situación".

Durante la semana pasada se volvió viral a través de las redes sociales el registro que muestra a una mujer expulsando a una turista del sector playa Metri de Puerto Montt , en la región de Los Lagos.

En el video la mujer le dice a la turista: “Te voy a sacar con arma” , lo que provocó un sinnúmero de reacciones. Incluso, el ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit , se refirió a esta situación para recalcar que las playas “son bienes nacionales de uso público”.

Sin embargo, este lunes el programa Tu Día de Canal 13 conversó con Ximena Schott, la mujer que intentó expulsar a la turista –Fernanda Nieto Oyarzún–, relatando una versión completamente distinta, en la que asegura que ella fue la agredida y que incluso pudo haber muerto.

“Para mí es muy importante dar a conocer el otro lado de las cosas, digamos la versión B de esta situación. Durante esta semana yo he sido víctima de una brutal agresión por parte de los medios de comunicación, de las redes sociales y de la comunicación de masas de este país. Sin saber lo que efectivamente ese día pasó”, comenzó Ximena.

La mujer asegura que el video, que según ella está editado, muestra “el final del desenlace de un ataque que yo sufrí dentro de mi domicilio”.

“Y suceden las cosas del siguiente modo: el día sábado 12 de febrero recién pasado, alrededor de las 4 de la tarde, aparece una persona en el patio de mi casa, a metros de mi casa, donde ella filma posteriormente este video, cinco o seis metros de distancia, salgo de mi casa a preguntarle qué necesita y ella me dice: ‘Vengo a bañarme’. De una manera bastante agresiva”, continuó.

“Entonces yo le digo: ‘Estás en una propiedad privada y si quieres bañarte baja a la playa’, que es lo que nosotros tenemos en esta propiedad, al otro lado”, prosiguió Ximena.

“Entonces ella me dice, de una manera muy insistente: ‘No, yo vine a quedarme aquí y tú –porque me trató en todo momento de tú– tú no puedes impedirme que yo pase”, contó acerca de cómo se originó el conflicto.

“Yo le vuelvo a insistir: ‘Tienes que salir de acá, porque esta es mi propiedad’. Y ella me responde: ‘Ten cuidado conmigo, porque yo soy yudoca, sé defenderme, voy a bajar por la escalera y me voy a bañar’”, afirmó.

Incluso, según el relato de Ximena, Fernanda le habría pedido que cuidara sus cosas, ante lo cual la mujer pensó que no estaba “frente a una situación normal”.

Ximena salió a ver a su madre, una mujer de 90 años, y al regresar a su vivienda junto a su hija, a eso de las 19:20 horas, vio una persona detrás de su casa, escondiéndose detrás de la pared. Le pidió a su hija que entrara a la casa para protegerla pues, según su relato, sentía que algo raro pasaba.

Al volver a enfrentar a Fernanda, “me tira encima en la cara el contenido que tenía la lata de cerveza, pero eso no era solamente cerveza. Estaba mezclado con algo porque yo perdí la visión en un momento, no veía absolutamente nada”, contó Ximena.

“Empieza a tratar de cortarme el rostro, la lata de cerveza la tenía preparada de forma cortante. Yo me defiendo, con las manos, trataba de sujetarle las manos, me hirió completamente los dedos de la mano izquierda”, agregó.

Según ella, Fernanda también le aplicó una llave. “Me golpea en la espalda contundentemente, no sé si fue con el puño, pero me lesiona todo el sector del hombro y la clavícula”.

Mientras la agredía, aseguró que la mujer “me repitió tres veces: ‘Hasta aquí no más llegaste, no vas a molestar más’”, y que incluso después le habría dicho “voy a volver a matarte”. En ese momento, “baja al roquerío y yo pensé que iba a volver con algo para matarme”, agregó la mujer.

“Yo pude haber muerto efectivamente en el roquerío”, dijo Ximena, destacando que su intención era “sacarla del lugar para que con ayuda de la gente que estaba en la playa poder detenerla hasta que llegara Carabineros”, y que cuando se presentó la Policía ella “estaba sangrando”.

Finalmente, sobre la amenaza con un arma, Ximena aseguró que fue lo que “se me ocurrió en el momento para asustarla. Yo no tengo armas”.