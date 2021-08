La advertencia de Odecu en medio del proceso de compensación a usuarios de iPhone

La organización de Consumidores y Usuarios de Chile acordó con la gigante tecnológica una suma de US$ 3,4 millones tras dos años de disputa en la justicia.

Este martes comenzó la inscripción oficial de usuarios de iPhone, comprendidos en la demanda colectiva para el pago de compensaciones, en el sitio web www.conciliacionsmartphones.cl.

Esto luego de que la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) alcanzara un acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (representantes locales de la marca) en la demanda que se presentó a fines del 2018.

Odecu presentó una demanda luego de que Apple reconociera que con sus actualizadores de software ralentizaba deliberadamente algunos modelos de teléfono iPhone a medida que se hacían "viejos".

Gracias al acuerdo establecido, la organización consiguió un monto global de 84.167 Unidades de Fomento (UF), aproximadamente 2.474 millones de pesos (3,4 millones de dólares) que se repartirá entre las y los usuarios de 7 modelos de iPhones.

Estos son: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone 7 SE, que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

Gettyimages Lee También > Compensación para usuarios de iPhone: comenzó inscripción en el sitio web para recibir el dinero

Sobre el proceso de inscripción, y ante probables avisos de estafas respecto al tema, desde el sitio web de www.conciliacionsmartphones.cl (desarrollado por Deloitte) señalaron que ningún ejecutivo de la mencionada empresa, Odecu, Apple Chile, Mac-Online y Reifschneider llamarán por teléfono a los usuarios solicitando datos personales y/o claves bancarias para entregar el dinero acordado en la Conciliación.

Asimismo, si ya se ha presentado una solicitud para un Equipo Elegible, se debe esperar su procesamiento. "La presentación de más de una solicitud por equipo demorará la respuesta y pago", indicaron.