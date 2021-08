Aguinaldo de Fiestas Patrias 2021: ¿Cuándo comienza el pago para pensionados?

Los valores de este beneficio ya fueron determinados para este año por el Estado, y comenzará a ser pagado en los próximos días.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, junto al subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, y el director del Instituto de Previsión Social (IPS), Patricio Coronado, informaron este martes cuándo comenzará a pagarse el aguinaldo de Fiestas Patrias 2021.

En este sentido, indicaron que el pago iniciará este 1 de septiembre y llegará a 2.297.469 pensionados y pensionadas en todo el país.

¿Qué monto recibirán los pensionados como aguinaldo?

Los pensionados recibirán de aguinaldo por este 18 de septiembre el monto de $20.624 . A eso se le suman $10.581 por cada carga familiar que esté acreditada al 31 de agosto de 2021.

El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

"El incremento del aguinaldo deberá pagarse a quien perciba o hubiera podido percibir la Asignación Familiar en caso de que estas asignaciones sean recibidas por una persona distinta del pensionado, o hubiese podido percibir las asignaciones de no pertenecer al tramo 4", detalla la ley Nº 16.744.

Pensionados beneficiarios

Los pensionados que pueden obtener este aguinaldo son las personas que al 31 de agosto de 2021 tengan alguna de estas calidades:

Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Básica Solidaria de Vejez o de Invalidez.

Pensionados o pensionadas Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos, Ley N° 19.234.

Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744.

Pensionados o pensionadasde las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados o pensionadas de reparación: Ley N° 19.123 (Rettig) y Ley N° 19.992 (Valech).

Beneficiarios o pensionadas de Indemnizaciones del Carbón, Ley N° 19.129.

Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio por Discapacidad Mental.

¿Cómo y dónde cobrar el aguinaldo?

El pago del aguinaldo v iene incluido en la pensión mensual , por lo tanto los pensionados no deben hacer ningún trámite adicional para recibir esta ayuda económica que les entrega el Estado.

Para el caso de los pensionados del IPS, las personas que cobran en forma presencial recibirán el pago del aguinaldo junto con su pensión en el local de pago habitual, que puede ser de la Caja de Compensación Los Héroes o del BancoEstado.

También se paga vía Cuenta RUT o a través de depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, en el caso de aquellos pensionados que tienen establecida alguna de esas modalidades de pago de pensión.