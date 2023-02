Alcalde de Antofagasta por falta de baños en festival: "Cuando uno va de visita, no pide el baño"

"Es de mala educación", sostuvo el jefe comunal Jonathan Velásquez al ser emplazado por la falta de baños en el certamen musical.

El alcalde Jonathan Velásquez (IND) se defendió de las críticas respecto a la falta de baños en el marco del Festival de Antofagasta, afirmando que le enseñaron que “cuando uno va de visita a una casa, no pide el baño, porque es de mala educación”.

Fue durante este domingo que se registró la primera noche del Festival de Antofagasta, que estuvo marcada por polémicas como avalanchas humanas, venta ilegal de entradas y denuncias sobre falta de baños para los asistentes.

Este lunes, en el Concejo Municipal, el jefe comunal se refirió a esas denuncias, afirmando que “si ustedes consideran que el festival estuvo mal organizado, que no fue bueno, respeto su opinión. Yo vi gente feliz (…) yo los vi súper cómodos (a los concelajes) sentados en la primera fila disfrutando del show junto a sus familias y amigos”.

“Hubo errores con el tema de las pulseras, con el aforo”, reconoció Velásquez, quien más tarde ahondó respecto al tema de los baños.

“Yo sé que el festival, lo que vio la gente es lo que les gusta, lo que pasó detrás, el tema de los baños son cosas… sí… pucha yo cuando era niño mi mamá me decía que cuando uno salía de la casa para que le fuera bien, para tener buena suerte, tenía que ir al baño antes. Después con los años me di cuenta de que no era así, que era para uno tener que ir al baño antes de salir y no ir al baño...”, dijo antes de ser emplazado.

“Pero usted acaba de decir: un festival de siete horas, o sea que si llevo a mi hijo al baño siete horas antes no me resulta”, le cuestionó una concejala.

Ante esto, Jonathan Velásquez afirmó que “yo incluso, bueno, también me enseñaban que cuando uno iba de visita a una casa no pide el baño, porque es de mala educación ”.

“Pero es un recinto público, no ponga ejemplos absurdos”, le criticó la misma concejala Norma Leiva (PS).

“Bueno pero a mí me enseñaron así, que cuando uno va de visita a una casa no pide el baño”, añadió el jefe comunal.

“Vamos a ver si así le enseñaron a la Seremi de Salud que fue y se fue bastante molesta, porque nos van a multar probablemente y ahí hay responsabilidad”, complementó la concejala.

De igual manera, el alcalde Velásquez sostuvo que “yo no utilicé ningún baño, ni caseta, ni VIP ni nada, yo me aguanté llegar acá a la Municipalidad a las 4 de la mañana y ocupé el baño de mi oficina. No estuve todo el rato comiendo y tomando líquido, estuve trabajando y por eso no se me llenó la vejiga ni el estómago”.

“Entonces comuníquele a la gente hoy que no coma ni tome líquidos porque no hay baños para ir a hacer sus necesidades”, emplazó la concejala Leiva.