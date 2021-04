Anestesióloga pidió disculpas tras post sobre haitianos en Twitter: "Fue solo eso, una broma"

La funcionaria de salud del Hospital San Juan de Dios de Los Andes, subió una imagen donde aparecía con una mascarilla facial de carbón.

Una gran polémica generó en los últimos días la publicación de una anestesista del Hospital San Juan de Dios de Los Andes, quien subió una foto a sus redes sociales donde aparecía con una mascarilla facial de carbón.

Acompañó la imagen con el texto: "Aquí tratando de ser haitiana para agarrar un bono", lo que provocó el repudio de los usuarios, tanto en Twitter como en Instagram.

Tal fue el revuelo mediático de la publicación, que la funcionaria de salud, Magaly Obregón, tuvo que pedir disculpas públicas a través de la misma vía. "Quiero dejar en claro que lo que hice no fue con ninguna intención de burlarme de ninguna raza, y pese a lo mala que pudo ser la broma, fue solo eso, una broma", dijo la profesional.

Y agregó: "Buscaba reírme de mí misma y no de las personas de la raza negra".

Pese a las disculpas entregadas, muchos la criticaron por su actuar. Fue el caso de doctora haitiana Nicole Douillard, quien en una carta que fue difundida por el medio ilustrado.cl, entregó su postura sobre el accionar de Obregón.

"¿Cómo se puede entender que una doctora que usa sus redes sociales para despreciar con crueldad máxima a las personas haitianas ocupe hoy el cargo de Jefa del Hospital San Juan de Dios de Los Andes", comenzó diciendo.

A esto sumó otras interrogantes relacionadas a cuál será el trato que recibirán los pacientes inmigrantes que se tengan que atender con la anestesióloga, y quien los defiende de ese tipo de profesionales.

"Esta anestesióloga se publicita en Twitter e Instagram diciendo ‘soy un plomo’. Yo adjunto su burla cruel y su rostro, para que esto que ella hace no vuelva a repetirse en este lindo país. Su xenofobia no es aceptable en una médica. Su desprecio hacia los inmigrantes no tiene nombre. Ella no califica para tratar con pacientes inmigrantes, con pobres y con los cientos de personas empobrecidas por la pandemia", cerró.

Por otra parte, desde el Hospital San Juan de Dios de Los Andes, señalaron que entienden que es una publicación en una red social de uso personal y fuera de actividades laborales. "Es ella la encargada de responder a título personal", precisaron, según recoge La Estrella de Valparaíso.

Foto principal del artículo es referencial.