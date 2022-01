Antonia Guerrero tras reunión con Boric: "Ha sido una inspiración para mí y para otras personas"

La joven que obtuvo puntaje nacional en Comprensión Lectora y que fue diagnosticada con TOC agradeció poder conocer al Presidente electo.

El Presidente electo, Gabriel Boric, recibió en su despacho a Antonia Guerrero, quien obtuvo puntaje nacional en la evaluación de Comprensión Lectora en la rendición de la Prueba de Transición (PDT).

Por dicho motivo, había sido invitada a desayunar a La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera, momento en que dio a conocer ante las cámaras que vive en Puente Alto y que fue criada solamente por su madre.

T13 Lee También > Pese a ser puntaje nacional joven residente de Mejor Niñez no tiene dinero para estudiar en Santiago

Posteriormente, en una entrevista radial, reveló que había sido diagnosticada con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y que dudó sobre estudiar medicina por dicho diagnóstico, pero que "luego salió Gabriel Boric Presidente y él tenía TOC. Lo que me inspiró fue que él tuviera TOC “.

Luego de sus dichos, Guerrero acudió hasta el comando del Presidente electo para sostener una reunión con él y, luego de la instancia, dio detalles sobre su conversación.

"Él es tal como parece cuando baja a saludar a la gente. Es una persona muy sencilla y uno siente como si estuviera hablando con un amigo. De hecho me da cosa porque mi primer impulso es tutearlo. Pero después digo 'es el Presidente electo'", indicó ella.

En cuanto a lo que discutieron, afirmó que "hablamos un poco de a lo mejor dónde voy a estudiar, de las cosas que he hablado de él y que ahora se lo pude decir. Yo soy mucho de abrazar a la gente y le decía 'perdón por abrazarte tanto' y él me decía 'está bien, no te disculpes por el cariño'".

A su vez, reveló que "me decía que no soy como un Dios o algo así. Y es verdad, yo estoy de acuerdo que es solo una persona, pero es una persona que tiene mucha pasión, que ha sido una inspiración para mí y quizás para otras personas. Es alguien que de verdad va a volver a abrir las alamedas para los hombres y mujeres libres".

A través de su cuenta de Twitter, Boric señaló que "hoy vino Antonia a saludar, joven puentealtina y puntaje nacional PTU. Tenemos que avanzar en conversar con naturalidad sobre salud mental, rompiendo estigmas y abrazando nuestra diversidad. Mucho éxito en tu futuro y la decisión que tomarás!".