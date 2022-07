Teletrabajo en vacaciones de invierno: Así se debe realizar la declaración jurada para solicitarlo

La Dirección del Trabajo habilitó el modelo de cómo debe ser la declaración jurada que deben completar las personas que deban quedarse en sus casas, con sus hijos, producto de la extensión de las vacaciones de invierno en los colegios.

El adelanto y extensión de las vacaciones de invierno en los colegios, anunciada por el Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio de Salud, trajo algunas modificaciones para los trabajadores y trabajadoras que tienen hijos e hijas en edad escolar.

Es por eso que la Dirección del Trabajo emitió un dictamen para permitir que padres y madres puedan realizar sus labores a distancia, siempre y cuando tengan hijos menores de 12 años y no tengan a una persona adulta que se pueda hacer cargo del cuidado de los menores.

El documento que está disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo solo debe ser firmado por el trabajador o la trabajadora y entregado a su jefatura correspondiente, sin la necesidad de que esté visado por un inspector del trabajo o ministra de fe.

El dictamen emitido por la propia Dirección del Trabajo obliga a los empleadores permitir el teletrabajo en caso de que las personas lo necesiten.

"El empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de 12 años, que se vea afectado por dichas circunstancias, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitiere, sin reducción de remuneraciones", dice el dictamen.

Declaración Jurada

“Que vengo en señalar que me acogeré al derecho que me otorga el artículo 206 bis inc. 2° del Código del Trabajo. Asimismo, que cumpliré mis labores, dentro de la naturaleza de mis funciones de forma telemática”, dice el documento.

“Que estoy en conocimiento que de ser falsa la presente declaración me hará incurrir en las penas establecidas en el artículo 210° del Código Penal”, cierra.

🔴Compartimos el modelo de declaración jurada art. 206 bis Código del Trabajo para solicitar teletrabajo o trabajo a distancia durante las vacaciones escolares de invierno.

Descargar en el siguiente enlace 👉🏼 https://t.co/D5Lg6sYhVL pic.twitter.com/kawex0RG5J June 29, 2022