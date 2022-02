Becas TIC: Quiénes pueden recibir un computador gratuito y cómo afectó la pandemia al programa

Hace ya varios años la Junaeb impulsa este beneficio que entrega conexión a internet y computadores a sus beneficiarios. Este año advirtieron de un pequeño cambio por la pandemia de COVID-19.

Tal como se ha hecho en años anteriores, la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb) entregará computadores gratuitos como parte del programa "Becas TIC" (por tecnologías de información y comunicación), que además proporciona conexión de internet a sus beneficiarios.

El beneficio está pensado para alumnas y alumnos que este 2022 entran en séptimo básico, aunque tiene requisitos.

¿Quiénes son beneficiarios del computador gratuito Becas TIC?

Según se detalla en el sitio de la propia Junaeb, todos los estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos reciben el equipamiento contemplado en el programa.

Para aquellos estudiantes de establecimientos particulares subvencionados , los requisitos se publicarán el próximo 28 de febrero.

Cada colegio estará encargado de dar a conocer a los alumnos si son beneficiarios.

Agencia Uno Lee También > Útiles escolares y uniformes: Revisa recomendaciones para la vuelta a clases presenciales

Si estás en colegio particular subvencionado y no recibiste un equipo, el beneficio no es apelable.

Computador gratuito y más: Qué incluye el pack de Becas TIC

Como comentábamos antes, las Becas TIC incluyen computador gratuito y conexión e internet. El paquete completo es el siguiente:

Un computador portátil asignado por el programa.

Plan de internet por 12 meses a través de un dispositivo de banda ancha móvil.

Garantía del computador e internet por 12 meses.

Software educativo.

Software de seguimiento de uso y rastreo

El efecto pandemia en los computadores gratuitos

Uno de los efectos más comentados de la pandemia de COVID-19 se ha dejado ver en la industria tecnológica y particularmente con una menor disponibilidad de chips. Desde la Junaeb explicaron que esto influirá directamente en cómo se hace efectivo el beneficio de Becas TIC en 2022.

Agencia Uno

"Este año no será posible elegir el color del computador que recibirás por tu Beca TIC. La pandemia por COVID-19 generó una escasez mundial de componentes para la fabricación de computadores que dificultó contar con colores distintos", dice un mensaje en el portal.

Sin embargo, aclararon que los equipos seguirán siendo iguales en cuanto a su rendimiento: "Esto no afectará las características técnicas", explicaron.

¿Cuándo es la entrega de computadores gratuitos?

Según ha informado la Junaeb, la entrega de los equipos tecnológicos será a través de cada establecimiento.