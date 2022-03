Boric anuncia viaje de Siches a La Araucanía y tilda de "imprudente" presencia de Ezzati en Catedral

El Presidente aseguró también que "los convencionales no son interdictos que requieran un tutor", pero que cuando tengan preocupaciones las manifestarán. Además, se refirió a las querellas contra el ex presidente Sebastián Piñera.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, dio su primera entrevista en La Moneda tras asumir como Jefe de Estado.

En conversación con Teletrece, el mandatario explicó el suspiro que hizo tras su discurso luego del cambio de mando y que fue captado por la transmisión del evento: "Fue una mezcla de emoción contenida. Es difícil explicar con palabras cuando uno ve a todo esa gente entusiasmada, a todo ese pueblo entusiasmado y contento. Lo que me ha gustado es que se ha generado como un ambiente de buena fe incluso en quienes no han votado por mí", aseguró.

Ya entrando en materia, Boric comentó su molestia por la presencia del ex arzobispo de Santiago y otras personas (en el lugar también estaba el cardenal Francisco Javier Errázuriz) en la ceremonia ecuménica de inicio de Gobierno en la Catedral Metropolitana, ambos acusados de encubrir casos de abusos sexuales en la Iglesia.

"Yo creo que estas cosas hay que decirlas de frente. El dolor de las víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia, y no solo el abuso mismo, sino que todo el encubrimiento personal e institucional, ha generado un daño terrible, no solo en Chile, sino que en el mundo", precisó.

El mandatario aseguró que no se dio cuenta de la presencia de ambos cardenales en la Catedral, pero dijo creer necesario, aún así, manifestar su molestia: "Hay una re victimización. Las víctimas lo pasan muy mal cuando estas cosas se naturalizan... fue imprudente por parte de la Iglesia", dijo.

Cerrando el tema, también comentó la designación del sacerdota jesuita Felipe Berríos en la Coordinación Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda: ""Acá los ministros están armando sus equipos. El ministro (Carlos) Montes había convidado a Felipe Berríos a formar parte de un consejo externo, no es un cargo específico. Eso se va a reevaluar a la luz de los antecedentes que hayan".

La Convención y las "caricaturas"

En cuanto al desempeño de la Convención Constitucional, Boric dijo que el rol del Gobierno debe asegurar que el proceso salga bien y que es partidario de que sea un momento de encuentro: "Los convencionales no son interdictos que requieran un tutor. No pretende erigirme como tal. Evidentemente cuando tengamos preocupaciones las vamos a manifestar. El rol del Gobierno no es dar instrucciones, sino tratar de colaborar para que el proceso salga bien".

También recalcó que "hay caricaturas recíprocas en la Convención" pero precisó que "hay un sector que durante demasiado tiempo tuvo mucho poder bloqueado las posibilidades de su transformación y hoy no está en la misma situación de antes".

Siches a La Araucanía

El Presidente también confirmó que no adelantará el fin del Estado de Excepción en La Araucanía (finaliza el 26 de marzo) y anunció que la ministra del Interior, Izkia Siches, visitará la zona .

"Le he instruido a la Ministra de Interior que vaya durante la próxima semana para conversar con las diferentes actorías, con comunidades, víctimas de violencia, policías, Ejército, para que tengamos un retiro ordenado de la militarización", precisó.

Además, explicó que la no renovación del decreto responde a que el conflicto en la zona "es un problema que tiene una consecuencia de orden público pero cuyo origen es político e histórico".

"Tenemos que reconstruir las confianzas y tenemos que hablar de reparación a las víctimas de violencia, restitución de tierras a las comunidades y restitución no desde una perspectiva de te consigo una tierra donde sea, de restitución en función del concepto de territorio sobre cuyo territorio se puede ejercer la autodeterminación como lo han hecho otros países, como Nueva Zelanda, Canadá, Bolivia", agregó.

"Se requiere un gran acuerdo nacional y no tengo la arrogancia para decir que vamos a solucionar lo que en 150 años no se ha hecho. No, pero esperamos avanzar en que disminuya la violencia, a que todos entiendan que la violencia no es el camino y que aquí no hay un conflicto mapuche, hay un conflicto entre el Estado Chileno y un pueblo nación mapuche que tiene todo el derecho a existir", añadió.

Finalmente, Boric confirmó que se continuará con las querellas que existen contra el ex presidente Sebastián Piñera por los hechos ocurridos durante el estallido social .

"Hay querellas presentadas y tienen que seguir su curso y nosotros vamos a poner todo a disposición para que esa información llegue a término. Lo que no vamos a permitir es la impunidad, de nadie. Ni de un ex presidente ni del autor material de una vulneración a los DD.HH", sentenció.