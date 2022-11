Boric defiende ley contra crimen organizado en La Araucanía: No porque diga antiterrorista es mejor

El Presidente de la República conversó con Mesa Central e insistió que su gobierno no utilizará la ley antiterrorista, y que su lucha por la seguridad en el país será bajó la ley contra el crimen organizado.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, aseguró que la Ley Antiterrorista no es parte de la agenda del gobierno y que no será aplicada en delitos cometidos en la Región de La Araucanía, pero hizo énfasis en que la seguridad es parte de la agenda del gobierno y que mediante la ley contra el crimen organizado, buscarán perseguir las agresiones en la zona.

“No porque diga antiterrorista en su enunciado, significa que sea una mejor ley. Los resultados de la Ley Antiterrorista han sido pésimos para las víctimas, para los imputados, que muchas veces ha habido persecuciones sin garantizar el debido proceso y ha sido pésima para el Estado de Chile, que ha tenido que pagar senda indemnizaciones”, dijo Boric en conversación con Mesa Central de Canal 13.

“No es parte de la agenda del gobierno la ley antiterrorista en particular, pero la seguridad es una prioridad en todo Chile y, en particular en La Araucanía. Yo pido a los parlamentarios que no nos enredemos si en este es el mejor mecanismo o no. Estamos de acuerdo en que tenemos que hacernos cargo del problema”, añadió.

El mandatario hizo énfasis en que la seguridad es solo una parte del problema en la región, pero que los ocupa como gobierno, y reconoció que hay una debilidad del Estado en la zona.

“Hoy estamos trabajando en la ley contra el crimen organizado. Hay que tener una estrategia contra el crimen organizado, que no es principalmente mapuche. Hay grupos que se escudan en la causa mapuche para generar daños”, expresó en Mesa Central.

“Hay una debilidad del Estado en la zona. El Estado ha retrocedido en la región de La Araucanía, y por eso era muy importante preparar de buena manera la visita”, agregó.