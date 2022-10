Broma de lanzar lavalozas a pileta en Antofagasta terminó mal: "Me han llegado amenazas de muerte"

El video se volvió viral luego de que el propio alcalde Jonathan Velásquez compartiera el registro y condenara el hecho.

Asegura que fue una broma de mal gusto y que está arrepentido, pero hoy incluso recibe amenazas de muerte por su acto.

Damyan Guerra, de 18 años , se volvió viral luego de que el propio alcalde de Antofagasta , Jonathan Velásquez, compartiera un video del joven lanzando lavalozas en una pileta de Plaza Colón, en esa comuna de la región nortina.

“Destruyen pileta de nuestra plaza Colón. ¿Cómo alguien puede hacer eso? ¡Un antofagastino no haría eso!”, fue la publicación del alcalde en su cuenta de Instagram, que en dos días alcanzó las 57 mil reproducciones .

Según relató Damyan a Las Últimas Noticias , “antes, cuando se empezó a compartir, hasta un momento fue todo sano porque era algo que se estaba enviando entre mis conocidos, entre los seguidores que tengo (más de 4 mil en Instagram). Pero después de que lo compartiera el alcalde fue cuando empezó a viralizarse”.

Desde entonces, el joven –asegura– no ha dejado de ser acosado en las redes sociales. “Me escribieron comentarios súper xenófobos, contra los inmigrantes. Después llegaron a temas personales, y eso me empezó a afectar bastante. Sentí una presión súper heavy, me dijeron de todo… Me han llegado amenazas hasta de muerte. Dijeron que iban a buscarme a los lugares donde yo concurro en Antofagasta. Que iban a ir a pillarme allá para amarrarme. Llegó todo a un límite que no debía haber llegado”, relató al periódico.

Incluso contó que su abuela también se vio afectada por las amenazas. “Ella es la única persona con la que cuento; y la real presión se la ha llevado ella más que yo. Ella, igual que yo, se sorprendió por todo lo que me decían”, afirmó.

El joven también asegura que la situación comenzó a manipularse después de la viralización del registro. “En el video decimos que la pileta quedó rota, que la rompimos, y mostramos un video cuando ya se había apagado. Pero fue una broma (una mentira). Después subimos otro video donde mostrábamos que no se rompió. Un lavalozas no va a romper una pileta…”, señaló.

Damyan, quien sostiene que “no volvería a hacer algo así”, también contó que es el fundador de una organización social en Antofagasta llamada Humildad FC, la cual busca que los niños de la población Corvallis dejen las drogas por actividades deportivas.

Justamente volvía de un paseo con un grupo de Humildad FC, el domingo pasado, cuando pasaron a comprar a un almacén y recordó la broma que había visto en los videos de las pruebas que hacen las alianzas estudiantiles. Ahí compró el lavalozas para llevar a cabo su “brillante idea”, como expresa en el video.

El alcalde, según la publicación de LUN, aseguró por su parte estar “indignado al ver cómo suceden este tipo de actos vandálicos, sobre todo cuando son adolescentes quienes los cometen”.

“Al conocer la situación, fuimos al lugar para corroborar los daños. Fue necesario vaciar y limpiar de inmediato la pileta. Lamentablemente como no hubo grandes daños, no pudimos hacer una denuncia, pero claramente estas son acciones que no permitiré que sigan ocurriendo”, cerró Velásquez.