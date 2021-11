Carolina Schmidt habla tras salida del gabinete: “No me voy a ninguna campaña”

En su reemplazo, el Presidente Sebastián Piñera nombró a Javier Naranjo Solano como ministro de Medio Ambiente.

Un nuevo cambio en el gabinete se produjo al interior del Gobierno. Esto, luego de que Carolina Schmidt presentara su renuncia al Ministerio de Medio Ambiente.

En su reemplazo, el Presidente Sebastián Piñera nombró a Javier Naranjo Solano como jefe de la cartera.

Agencia Uno Lee También > Jadue y dichos de Boric ante eventual gobierno: “La transversalidad incluye al PC y sus militantes"

Tras su renuncia, la ex ministra se refirió a qué labores se ocuparía ahora, a lo que enfatizó que no se va para hacer campañas políticas.

"Me voy por razones absolutamente personales, no me voy por ninguna campaña. Es algo que había conversado previamente con el Presidente Piñera hace largo tiempo y habíamos acordado que fuera al regreso de la COP", sostuvo Schmidt.

Cabe recordar que, desde La Moneda, informaron que el nuevo subsecretario de Medio Ambiente será Marcelo Fernández, ingeniero civil Industrial de la Universidad de Chile.

"No hay ningún emprendiemiento, voy a pasar tiempo con mi familia", enfatizó la ex ministra en conferencia de prensa.