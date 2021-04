Comunidades del Lleu Lleu responden a Llaitul tras acusación de ataque a equipo de prensa en Tirúa

El líder de la CAM había apuntado a estas comunidades como los responsables de la agresión que terminó con un camarógrafo herido gravemente.

Las 13 comunidades mapuche del Lago Lleu Lleu respondieron, a través de una carta este martes, a las acusaciones realizadas por el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien esbozó que ellos podrían estar detrás de los ataques sufridos por un equipo de prensa de TVN, que terminó con un camarógrafo gravemente herido en Tirúa.

“Aquellos que atacan a nuestros dirigentes con acusaciones sin fundamento e insultos por redes sociales, dejarles claro que una descalificación a ellos es una descalificación a todo un territorio que los ha mandatado para ser nuestros representantes y cuyo actuar ha sido totalmente transparente y acorde a lo mandatado por nosotros, las comunidades”, dijeron en un comunicado.

“Lo que se ha visto la última semana por la prensa, particularmente en redes sociales, no es un enfrentamiento entre nuestros dirigentes y Héctor Llaitul, a él lo respetamos como a cualquier mapuche. No obstante, él no es oriundo de nuestro territorio y tampoco es representante de una comunidad, menos de un territorio, él representa solo a su organización”, agregaron.

En una entrevista con radio Universidad de Chile, Llaitul había acusado que había comuneros mapuche “cooptados y comprados por las forestales”, y que serían estas personas con las que se encontró el equipo de prensa liderado por Iván Núñez al momento del ataque. Llaitul apuntó a gente del entorno de Santos Reinao.

En la carta, las comunidades del Lago Lleu Lleu defienden los acuerdos que mantiene con la empresa forestal CMPC y aseguran que el rol de Reinao, quien además es candidato a la Convención Constitucional, es el de un prestador de servicio más con la compañía.

“Él es uno más de la decena de prestadores de servicios mapuche del territorio que se requerían para llevar adelante nuestro proyecto de desarrollo territorial. La premisa es que los recursos se quedarán íntegramente en el territorio, no a través de terceros o consultoras externas al territorio, y que al final, resultan como los principales beneficiados económicamente, no las comunidades”, aseguran.

“Para nosotros, lo importante siempre es el territorio, pues es lo que nos define como mapuche, y por lo cual hay un acuerdo para el traspaso definitivo del Fundo Choque a las comunidades, y actualmente, hay un acuerdo de uso compartido de la tierra”, añadieron.

