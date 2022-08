“Casi diciendo aquí estuve yo”: Acusan que Pradenas se fotografiaba con un anillo y ropa interior

Reportajes T13 tuvo acceso a las pruebas que presentó el Ministerio Público para lograr que Martín Pradenas fuera condenado a 20 años de cárcel por siete casos de violación y abuso sexual.

Testimonios y fotografías que no se conocían hasta hoy fueron reveladas en el juicio contra Martín Pradenas, que terminó condenado a 20 años de cárcel por siete delitos sexuales. La Fiscalía de La Araucanía presentó diversos elementos que sirvieron para que el Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco tuviera la convicción de que el sujeto violó a dos mujeres y abusó sexualmente de otras cinco.

Algunas de las pruebas que mostró el Ministerio Público, y a las que tuvo acceso ReportajesT13, fueron unas fotografías que habían sido borradas de los equipos electrónicos de Pradenas, pero que fueron recuperadas por las policías, y que tenían relación con la vida sexual del condenado.

“Vimos al acusado, en esa fotografía, con un anillo de características bastante singulares, en diversas fotografías. Y ese mismo anillo, su señoría, estaba en múltiples otras fotografías, acompañando ropa interior femenina. Dando cuenta casi como si, y aquí pido las disculpas del caso, casi señalando ‘aquí estuve yo’”, explicó el fiscal Miguel Rojas cuando mostró las pruebas.

Además de las fotografías del anillo con la ropa interior, la fiscalía mostró imágenes del propio Pradenas en las que aparecía con evidentes golpes y rasguños en su cuerpo. Aquellas fotos, respaldaron la versión de una de sus víctimas, quien dijo haberse intentado defender cuando fue abusada sexualmente por Pradenas.

“Un patrón conductual que fue evolucionando gracias al aprendizaje en cuanto a la situación de vulnerabilidad que iban viviendo las víctimas. Recordemos que los primeros tres hechos decían relación con una incapacidad para oponerse, pero también relacionado con el uso de la fuerza, abordando a víctimas con una inexperiencia sexual que era evidente, incluso hay una víctima que tenía 13 años, al momento que el condenado tenía 20 años”, aseguró el fiscal durante el juicio.

El caso de Antonia

Durante el juicio se conoció la versión de Consuelo Uribe, la amiga de la joven Antonia que se quitó la vida tras haber sido violada por Martín Pradenas. Consuelo fue quien recibió los primeros mensajes de la víctima y quien la fue a buscar al lugar donde ocurrieron los hechos.

“No se acordaba por qué se fue con él. Cómo él se la llevó de la disco”, dijo la joven en el estrado.

Reportajes T13: Los detalles desconocidos del juicio a Pradenas

“Y la empezó a desvestir, a lo que ella se negó todo el rato, y bueno, como estaba en estado de ebriedad tampoco podía hacer mucho. Ella no podía controlar su cuerpo, ni tampoco podía controlar el sacar a Martín arriba de ella”, recordó sobre lo que le contó su amiga de la situación de abuso.

“Solamente lloraba y nos rogaba que no hiciéramos nada, que no fuéramos a Carabineros y no le dijéramos a nadie”, añadió.