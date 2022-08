Defensa de Martín Pradenas pedirá la nulidad del juicio que lo sentenció a 20 años de cárcel

El tribunal lo condenó por siete delitos sexuales, lo que fue valorado por la Fiscalía de La Araucanía, pero considerado insuficiente por la familia de una de las víctimas.

La defensa de Martín Pradenas, condenado a 20 años de cárcel por los delitos reiterados de violación y abuso sexual, dijo que pedirá la nulidad del juicio. El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco condenó a Pradenas por siete delitos de violación y abuso sexual.

El abogado de Pradenas, Javier Jara, aseguró a La Tercera que va a “recurrir a la nulidad” del juicio porque, según dijo, hubo “escasos elementos probatorios” en contra de su defendido.

“Sin perjuicio de que se tiene que hacer una evaluación del fallo, hay indicios en el veredicto que nos dicen que todo lo que favorecía a Martín Pradenas, en cuanto a probar que no cometió los delitos que se le imputaron, no fue tomado en cuenta”, dijo el abogado.

La defensa de Pradenas pidió durante el juicio que no se utilizara la perspectiva de género para el proceso y, si bien Jara dijo respetarla, aseguró que con esta idea hay un “estándar muy inferior del que existe en el país para aquilatar las pruebas”.

Martín Pradenas fue declarado culpable de cuatro delitos de abuso sexual a personas mayores de 14 años y otro a una menor de 14 años. Los otros dos delitos son por violación ocurridos entre 2010 y 2019.

La familia de Antonia, la víctima de Pradenas que se quitó la vida en 2019, lamentó la decisión del tribunal, ya que esperaban que se le sentenciara a 41 años de cárcel, como pedía el Ministerio Público.

El gobierno en tanto, valoró que durante el juicio se utilizara la perspectiva de género. “Queremos destacar la importancia de que tengamos actualizada nuestra legislación de acuerdo a al convenio de Belem Do Para. El defensor de Martín Pradenas, al iniciar el juicio, dijo que él quería que no se le aplicara la Convención de Belem Do Para, que es la Convención Interamericana para la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres. Lamentablemente para el defensor, y para Martín Pradenas, eso no es posible porque Chile ha firmado esa convención”, explicó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Gobierno valora pena contra Martín Pradenas

“En general las penas establecidas en la ley para delitos sexuales, son altas. Lo que ocurre es que precisamente como la mayoría de los procesos judiciales carecen de perspectiva de género, en cada etapa; en la denuncia, en la formalización, en la investigación y luego en la sentencia, se va bajando la gravedad. Afortunadamente en el caso de Antonia hemos tenido una aplicación de perspectiva de género en todo el juicio y eso se expresa en la pena, pero en muchos casos hemos visto penas de tres o cuatro años para delitos que marcan de por vida y tienen graves consecuencias sociales”, añadió.