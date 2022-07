Caso Fernanda Maciel: Felipe Rojas inició huelga de hambre líquida de cara al juicio oral

Desde el 14 de julio al 21 de ese mes, el acusado por la muerte de Fernanda Maciel, prolongó una huelga de hambre líquida al interior del penal Santiago 1, donde actualmente cumple prisión preventiva.

Por: Carolina Acuña

La información no se había conocido públicamente. Desde el 14 de julio al 21 de ese mes, Felipe Rojas, acusado por la muerte de Fernanda Maciel, prolongó una huelga de hambre líquida al interior del penal Santiago 1, donde actualmente cumple prisión preventiva.

Por esta situación, Rojas permaneció aislado en su pieza en el módulo 1 y, según un informe diario de gendarmería, registró una pérdida de peso de siete kilos. Si bien en los registros formales se da cuenta que la huelga se prolongó por seis días, en un escrito de puño y letra del imputado adjuntado al tribunal, advirtió que había partido una semana antes.

¿Cuál habría sido su objetivo? en el mismo documento se advierte como motivo de la huelga la frase, lo que él habría atribuido: "mal procesado, solicita reformalización".

Fernanda Maciel de 21 años, tenía siete meses de embarazo cuando desapareció el 10 de febrero del 2018. Su caso rápidamente generó conmoción nacional y las primeras hipótesis de la familia ya apuntaban como presunto responsable a Felipe Rojas. En junio del 2019 fue formalizado y año después de eso, los restos de Fernanda Maciel fueron encontrados al interior de una bodega en Conchalí.

En medio de este proceso judicial, no es la primera vez que Felipe Rojas inicia una huelga de hambre líquida. En enero del 2021 se conoció la misma situación y que, además, el imputado había intentado quitarse la vida al interior de su celda.

Abogado querellante, Pedro Díaz: “Lo que esperamos es un presidio perpetuo calificado”

Frente a esto, el abogado querellante, Pedro Díaz, que representa a la familia de Fernanda Maciel, es categórico: "Este imputado ya se ha caracterizado por tener estas actitudes ante gendarmería de no acatar las órdenes, de no acatar cómo se maneja el protocolo y reacciona de esta forma: haciendo huelgas. Incluso en una oportunidad simuló como que se iba a ahorcar ", dijo en conversación con T13, agregando que espera que estos hechos no vuelvan a registrarse porque cree podría tratarse de una estrategia dilatoria de cara al juicio oral que debería programarse en los próximos días.

Para Rojas la fiscalía metropolitana Centro Norte solicitó la pena de presidio perpetuo calificado, la pena más alta que contempla nuestro ordenamiento jurídico.

"Lo que esperamos es un presidio perpetuo calificado, es decir, que en 40 años este sujeto cumpla con esa condena, que no salga y que no tenga beneficios, porque se trata de un personaje malévolo que le hizo esto a una persona que conocía, que tenía una cercanía de amistad, le hace esto y la mantiene oculta por casi un año", concluyó Díaz.

Para el primero de agosto el tribunal programó una nueva audiencia en la causa, donde además de revisar la medida cautelar de Rojas, se debería programar la fecha de audiencia de preparación de juicio oral. Es la Defensoría Penal Pública la que tomó su representación en el caso, luego que anterior abogada renunciara al patrocinio.