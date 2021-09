Caso sospechoso de lepra en La Araucanía: ¿Qué es y cómo se trata?

El infectólogo Guillermo Acuña explicó la sintomatología y tratamiento de una enfermedad poco frecuente.

Una serie de dudas han surgido luego que el jueves la Seremi de Salud Araucanía confirmara un caso sospechoso de lepra en Temuco.

¿Qué es la lepra y cómo se trata? Tele13 conversó con el infectólogo Guillermo Acuña, de la Clínica Las Condes, quien aclaró aspectos claves en torno a esta enfermedad.

El experto explicó que es una enfermedad crónica causada por un bacilo, Mycobacterium leprae, que afecta principalmente la piel. Se trata de una enfermedad antigua, y a lo largo de la historia los leprosos han sido condenados al ostracismo.

Sin embargo, el panorama ha cambiado bastante en las últimas décadas. En los años setenta comenzaron importantes avances que llevaron a que en 1981 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendara un tratamiento multimedicamentoso que logra eliminar el bacilo y proporcionar cura.

¿Cuáles son los primeros síntomas?

El infectólogo detalló que la Lepra "tiene varias manifestaciones. Puede afectar la piel, donde pueden aparecer lesiones de decoloración o nódulos, y que tienen como característica que la persona pierde la sensibilidad".

"El diagnóstico es amplio y se sospecha cuando fallan los tratamientos cuando uno pensó que era alergia. Es ahí que se presenta la posibilidad de una lepra", detalló.

Con la llegada de este caso sospechoso, afirmó Acuña, "ahora todos los médicos estaremos más atentos de que esto puede ser una realidad, y sí puede existir".

¿Cómo se contagia?

Acuña explicó que "es una enfermedad infecciosa que tiene una característica de lento crecimiento y afecta a algunas personas. Se ve más en niños de menos de 15 años, no es una enfermedad extremadamente contagiosa, a pesar de que se contagia aparentemente por secreciones orales y nasales, pero no es como una enfermedad viral como una gripe. Requiere de un contacto permanente. En Chile existió en el siglo pasado lepra y leprosarios. Pero eso ya no existe".

Acuña afirmó que si bien "casos autóctonos en nuestro país no existen hace mucho tiempo, sí estamos rodeados de países que sí lo tienen".

El infectólogo aclaró que "las personas que pudieran tener algún grado de cuidado, son la gente que vive con el paciente, que vive bajo el mismo techo, no las personas con que se topa en la calle". En tanto, el contacto por piel no se descarta, pero tampoco está comprobado científicamente.

¿Cuál es el tratamiento?

Según detalla la OMS, el tratamiento consiste en la administración de 2 o 3 fármacos: dapsona y rifampicina para todos los pacientes, a los que se añade clofazimina en caso de enfermedad multibacilar. Esta combinación elimina el bacilo y logra la curación.

Acuña explica que antiguamente, al no haber tratamiento, la lepra "era por poco una condena a muerte. No se sabía qué lo causaba y cómo podía prevenirse, era una condena perpetua a muerte. Eso ahora no existe, hay tratamiento, el tratamiento cuando es bien llevado tiene muy buen efecto".

Eso sí, advirtió que "es un tratamiento largo, por lo menos dos años". Todo esto se debe hacer siempre, bajo supervisión médica.