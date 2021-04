Chile recibió más de 234 mil nuevas dosis de la vacuna Pfizer

Según las cifras del Gobierno, más de siete millones de chilenos recibieron la primera dosis de las vacunas Pfizer o Sinovac. Además, este miércoles se autorizó la formula desarrollada por el laboratorio CanSino.

El Gobierno confirmó la llegada, durante la mañana de este jueves, de nuevas dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer que se utilizarán en el proceso de vacunación que inició el país en febrero de este año.

Se trata de 234 mil vacunas de Pfizer, las que fueron trasladadas hasta los supercongeladores de Perilogistic para posteriormente iniciar su distribución a todas las comunas del país.

Agencia Uno | Referencial Lee También > Vacuna Cansino: Qué falta para su uso en Chile y por qué la recibirán personas entre 18 y 60 años

Según las cifras publicadas por el Ministerio de Salud (Minsal), más de siete millones de chilenos recibieron la primera dosis de las vacunas Pfizer o Sinovac desde el inicio del proceso. Además, este miércoles el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó la formula desarrollada por el laboratorio CanSino.

¡234 mil vacunas Pfizer aterrizan en nuestro país! Porque debemos seguir combatiendo la pandemia con fuerza 💪🏻 Hoy muy temprano llegaron nuevas dosis para continuar con el proceso de vacunación 💉 #YoMeVacuno pic.twitter.com/dFrLpd4UfP — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) April 8, 2021

Polémica en Argentina

La llegada de estas nuevas dosis ocurre luego que el jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández entregara datos erróneos sobre las vacunas recibidas por Chile para referirse al fracaso en las negociaciones entre Pfizer y Argentina.

Según detalla La Tercera, Santiago Cafiero aseguró que "30 mil vacunas (Pfizer) llegaron a Chile, y después por eso Chile tuvo que salir a comprar de urgencia a China a Sinovac, porque si no, no tenía vacunas, Pfizer no cumplió los contratos".

La información fue desmentida por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yañez, quien afirmó que nuestro país ya recibió casi dos millones de vacunas.