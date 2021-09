Chile registra cero muertes por COVID-19 por primera vez desde marzo de 2020

Desde el Minsal explicaron que esta cifra se debió a que durante el sábado 11 de septiembre la oficina del Registro Civil no estuvo en funcionamiento, por lo que no hubo inscripciones registradas.

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó, durante la mañana de este martes, un nuevo balance del COVID-19. En su informe se confirmaron 297 nuevos casos , sumando 1.644.832 desde el inicio de la pandemia.

De los nuevos casos, 179 corresponden a personas que desarrollaron síntomas y 100 son asintomáticos.

En tanto, 3.086 pacientes están en etapa activa del virus, es decir, en el periodo contagiante de la enfermedad.

En relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 478 camas críticas disponibles. Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, se informaron los resultados de 24.923 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 20.220.837 analizados a nivel nacional.

En cuanto a la positividad para las últimas 24 horas, a nivel país es de 1% y en la Región Metropolitana es de 1%.

Sin muertes por COVID-19 desde marzo de 2020

El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) confirmó que no se registraron pacientes fallecidos, por lo que la cifra de muertos se mantiene en 37.253.

El país no había registrado cero víctimas fatales por la enfermedad desde marzo de 2020.

Según indicaron desde el Ministerio de Salud (Minsal), el no registrar fallecidos esta jornada se debió a que durante el pasado sábado 11 de septiembre la oficina del Registro Civil no estuvo en funcionamiento, por lo que no hubo inscripciones hechas.

"Probablemente en los días posteriores estos fallecidos van a apaecer en la estadística diaria", declaró el ministro de Salud, Enrique Paris.

Por otro lado, se informó que hay 481 pacientes están internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del país, de las cuales 348 están conectadas a ventilación mecánica invasiva.