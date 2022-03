Colegio de Profesores pide investigar amenaza de tiroteo en liceo de Quinta Normal

En el video, que comenzó a viralizarse en redes sociales, se señala que los autores tomarán venganza -sin dar detalles y que eliminarán "sala por sala, no importa quien. Somos muchos. No intenten salvarse ni menos correr".

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores en la Región Metropolitana, pidió a las policías investigar un video que amenaza con un tiroteo al interior del liceo Liceo Benjamín Franklin en la comuna de Quinta Normal.

Aguilar explicó en su cuenta de Twitter que la comunidad escolar recibió "una despiadada amenaza de atentar contra la vida de estudiantes y trabajadores del liceo".

"Una acción cobarde y canallesca, exigimos a la PDI, Carabineros y Ministerio del Interior dar con los responsables", escribió el docente.

Comunidad educativa del Liceo Benjamín Franklin de Quinta Normal ha recibido una despiadada amenaza de atentar contra la vida de estudiantes y trabajadores/as del liceo. Una acción cobarde y canallesca, exigimos a @PDI_CHILE @Carabdechile @min_interior dar con los responsables. — Profesor Mario Aguilar Arévalo (@AguilarMario) March 27, 2022

El video comenzó a viralizarse en redes sociales durante este fin de semana en donde se advierte de "una masacre escolar para el día lunes 4 de abril de 2022".

"Tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quien. Somos muchos. No intenten salvarse ni menos correr (...) No tengan miedo, solo queremos divertirnos", señala el video.

Junto con eso advierte que "todo aquel que se interponga en nuestro camino morirá. No somos una mafia, somos una familia".