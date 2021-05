¿Cometa? ¿Meteorito? ¿OVNI? Expertos aclaran avistamiento registrado en Santiago este domingo

El objeto fue visto cerca de las 18.00 hrs del domingo desde varios puntos de la capital.

La tarde del domingo, a través de redes sociales, múltiples usuarios capitalinos reportaron ver una estela de luz en el cielo.

Algunos internautas aseguraron que se trataba de un OVNI, un cometa, un meteorito, e incluso, algunos lo asociaron al cohete chino Long March 5B, el cual habría caido en el Océano Índico, según Pekín.

Que es esto que cae ahora? Visto desde maipu. #cohetechino pic.twitter.com/9ZTW8kBYeO — benyiagus (@benyiagus) May 9, 2021

Que es esto? Meteorito? Un avión? Restos del cohete chino? Un ovni? pic.twitter.com/9URsgtb3sM — Eugenio Figueroa (@EugeFigueroaB) May 9, 2021

Sin embargo, expertos se pronunciaron respecto a este avistamiento y desmintieron que se tratara de un OVNI, un cometa, meteorito o cualquier objeto extraño.

Francisca Contreras, astrónoma de la Universidad de Chile y divulgadora del Centro de Astrofísica CATA, indicó que el objeto "no fue un OVNI" y lo más probable es que se trató de un avión "por las características, la velocidad y la estela que estaba dejando atrás".

"Tenemos que pensar que hay bastantes objetos girando en torno a nuestro planeta y no necesariamente vienen de afuera, nosotros también desarrollamos nuestras tecnologías como los aviones y los satélites", aseguró Contreras, reafirmando además que no se esperaba el paso de un cometa, por lo que dicho avistamiento "no se pudo haber confundido con un evento natural".

Por otro lado, el Magíster en Astronomía de la UCh y Ph.D de la Universidad de Harvard, César Fuentes, explicó que "dependiendo de las condiciones atmosféricas, como la humedad y la hora del día, algo tan cotidiano como un avión (...) puede dejar una estela más larga, más corta o no hacerlo. Esto se acentúa en el amanecer o atardecer, donde el sol hace que estos objetos de metal se vean más brillantes por reflexión".

Fuentes hizo un llamado a que las personas, antes de consultar en Internet, "traten de ver si se ve lo mismo en otro día y la velocidad en la que andan los aviones en la misma ruta. Así nos podemos convencer que lo que estamos viendo es algo tan cotidiano como un avión o corresponde a un OVNI".