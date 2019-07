Compañía de Jesús ante posibles reparaciones a víctimas: “Hemos hecho provisiones económicas”

Desde la Compañía de Jesús aseguraron, este miércoles, haber estado preparando algún tipo de provisiones económicas en caso que la justicia los condene a reparar a las víctimas del fallecido sacerdote Renato Poblete, quien es acusado por casi 50 personas de haber abusado sexualmente de ellas.

“Tendremos que prepararnos si eso ocurre. Hemos ido preparando algunos escenarios. Hemos ido haciendo provisiones económicas”, dijo a T13 el excapellán del Hogar de Cristo y actual administrador de la Compañía de Jesús Agustín Moreira.

El martes un informe reconocido por los propios jesuitas confirmó el abuso sexual grave y de manera reiterada por parte de Poblete a, al menos, 22 mujeres entre 1960 y 2008.

Estos antecedentes, aseguraron desde la orden religiosa, serán entregados al Ministerio Público para que lleven adelante las investigaciones correspondientes que, de acuerdo al propio Moreira, quien sucedió a Renato Poblete como capellán del Hogar de Cristo, dejó algunos cabos sueltos.

“Hay información que falta, y yo creo que es tarea de fiscalía el poder ir realizando las investigaciones conducentes al establecimiento de la mayor verdad posible. Si hubo violaciones masivas, tuvo que haber otros involucrados y ese es un tema que el informe no tuvo la capacidad de abordar y esperamos que la fiscalía pueda hacerlo”, explicó Moreira.

El sacerdote, quien dijo que la comunidad está “golpeada, dolida y avergonzada”, reconoció haber recibido, en una ocasión, un esbozo de denuncia en contra de Poblete.

“Una tercera persona se me acerca y me transmite una queja respecto de Renato, y esa queja consistía en ciertos piropos y ciertas caricias hacia una persona que no supe quién era. Yo le pregunté si esto ameritaba algún tipo de acción, algún tipo de denuncia o seguimiento para cortar con esto, pero esta misma persona me dijo que no”, contó Moreira, quien hizo un mea culpa por la situación.