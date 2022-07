VIDEO: Concejala de Antofagasta acusó a carabineros de robar motos de trabajadores de delivery

La concejala Natalia Sánchez además pidió que a los trabajadores, tanto chilenos como migrantes, se les entregue un "pase para garantizar su derecho a trabajo". El alcalde de la comuna le recordó que se deben cumplir con las normas y leyes del país.

Un tenso momento se vivió en el último concejo municipal de la comuna de Antofagasta donde la concejala Natalia Sánchez (Partido de los Trabajadores Revolucionarios), en medio de una discusión con el alcalde, acusó a Carabineros de robar las motos de los delivery que no tienen los permisos para trabajar.

Durante la reunión de las autoridades municipales, Sánchez aseveró estar "a favor que, al igual que en la pandemia, se les permita (a los trabajadores de delivery) un pase para garantizar su derecho al trabajo porque llevan semanas sin sustento para sus familias y sepa usted que, el motivo por el que andan rápido y tienen accidentes de tránsito, es porque no tienen ninguna garantía de salud, ninguna garantía laboral, no tienen ningún derecho laboral".

Inmediatamente el alcalde de la comuna, Jonathan Rodrigo, acotó que "cuando llega una persona de afuera tiene que hacer las cosas como se deben. Uno tiene que llegar a un país a hacer las cosas como corresponden, uno no puede llegar y saltar por la ventana".

Posteriormente Sánchez acusó a Carabineros de robar las motocicletas de los trabajadores. "El hecho que Carabineros esté robando también las motocicletas, y de eso hay videos y registros, y que hagan un abuso de poder, que constantemente estén matoneando como lo hacen no solamente con los extranjeros, también con los nativos, es la realidad de las personas migrantes", recalcó.

"Más leyes, más regulación, no necesariamente va a garantizar el derecho al trabajo de estas personas y estoy siendo bien clara de por qué pasan estas cosas, porque no tienen derecho al trabajo a pesar de ser trabajadores esenciales y tienen que cumplir con metas para las aplicaciones para poder tener 40% más de sueldo en donde tienen que andar corriendo porque no llegan en su casa en el día para poder comer", insistió.