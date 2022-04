Conductor ebrio fue detenido en Providencia: Aseguró ser integrante del equipo del Presidente Boric

Desde La Moneda descartaron que el detenido pertenezca al equipo de la Presidencia de la República.

Un hombre fue detenido en Providencia, Región Metropolitana, luego de protagonizar un choque contra mobiliario público tras conducir en estado de ebriedad .

Según pudo averiguar Tu Día de Canal 13, el hecho se registró durante la madrugada del sábado 2 de abril, en avenida Manuel Montt.

El sujeto buscó huir del lugar, pero tras la intervención de Carabineros de Chile y Seguridad Ciudadana, se le detuvo y, en medio del procedimiento, afirmó ser funcionario de la Presidencia de la República.

En detalle, sostuvo ser parte del equipo de comunicaciones de la Presidencia de la República, buscando zafar -con esa insólita afirmación- del control policial.

Paula Daza Lee También > Chile ganó premio internacional por desarrollo de herramientas para combatir la pandemia

Los hechos quedaron grabados por cámaras de seguridad del personal que concurrió al lugar, donde se aprecia que el hombre manifiesta que "yo siento que realmente no estaba haciendo nada al respecto (...) estoy solo".

"Yo soy del equipo de Boric", aseguró, insistiendo en que "yo no he hecho nada, a nadie" .

A uno de los carabineros le acusó que "usted me está discriminando (...) me están incriminando".

De acuerdo a lo indicado por el parte municipal, tras hacer una revisión de las pertenencias del sujeto, se pudo comprobar que mantenía una credencial que confirmaba que el detenido trabajaba en el equipo de prensa del Presidente Gabriel Boric.

Sin embargo, desde el matinal de Canal 13, se consultó a La Moneda respecto a lo ocurrido, desde donde manifestaron que el sujeto no pertenece al equipo de la Presidencia de la República, pero no se ha confirmado que no pertenezca a alguna otra repartición pública.