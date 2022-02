Hay contagios comunitarios: Minsal eleva a cinco los casos por subvariante BA.2 del Ómicron en Chile

Por T13 COMPARTIR



jueves 17, febrero 2022 18:15 Hrs

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó la detección de cinco casos de la subvariante BA.2 de Ómicron en Chile. Fue durante este miércoles que el ministro Enrique Paris reconoció que se habían detectado casos de contagio por el sublinaje de Ómicron. Al respecto, Paris actualizó la situación de dicha subvariante en Chile, puntualizando que "tenemos cinco casos. De los cinco, tres son casos comunitarios y dos son de viajeros y, hasta el momento, lo seguiremos estudiando". "No hay que pensar que esta cepa vaya a producir una nueva ola. Yo no he dicho eso", complementó. Getty Images Lee También > Solo con escuchar la tos: Nuevo sistema argentino para diagnosticar COVID-19 por WhatsApp Sobre la subvariante, explicó que "este sublinaje BA.2 todavía no es un linaje de preocupación para la Organización Mundial de la Salud, pero sí hay que observarlo". "En Dinamarca, sí es el linaje que justamente está predominando, es una variante del Ómicron I, es muy contagiosa, no es, aparentemente, tan letal; y la tendencia mundial -por lo que han dicho los expertos- es que van a seguir apareciendo nuevas variantes, nuevos linajes que van a ir perdiendo potencia, pero van a ir siendo más contagiosos a medida que pase el tiempo", agregó. "Hasta el momento no existen estudios concluyentes que relacionen estas variantes y su mutación con la posibilidad de evadir el sistema inmune", complementó, destacando que las vacunas siguen protegiendo a las personas. Revisa el reporte del Minsal del 17 de febrero: