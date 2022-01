Coronavirus: Gobierno descarta regreso de cuarentenas y cierre de fronteras ante aumento de casos

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, reconoció que "estamos preocupados por la variante Ómicron" y detalló que no se modificarán las actuales restricciones vigentes.

El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera insistió en que no se retomarán las cuarentenas ni tampoco se aplicará un cierre de fronteras a raíz del aumento de casos nuevos por coronavirus en Chile, a raíz del avance de la variante Ómicron en el país.

El vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, sostuvo que "la variante Ómicron es una variante que es dominante en muchos países de otras partes del mundo. Tenemos unas alzas que son increíbles, una variante que es muy contagiosa".

"Ha habido países como Colombia, Argentina y Uruguay, donde ha subido muchísimo el contagio. Una de las razones por las cuales en Chile se demoró un poquito más es precisamente por la estrategia que nosotros hemos llevado. Esto es que tenemos restricciones que son estrictas en las fronteras. Sólo se puede ingresar a nuestro país si la persona tiene un PCR negativo y, además, tiene que hacerse otro PCR acá", complementó al respecto.

Sobre si se adoptarían medidas un tanto más drásticas como la cuarentena, el ministro Jaime Bellolio enfatizó que " no está en nuestras intenciones , en absoluto, volver a aquello. Sabemos cuales son los costos en materia social, de salud mental y económica; y creemos que la manera de seguir controlando esto es a través del autocuidado. Hacer un llamado a todas las personas a que tengan el mayor resguardo".

Y respecto a las fronteras, afirmó que "nosotros ya tenemos restringidas las fronteras y, por tanto, vamos a mantener aquello . Queríamos abrir otros pasos terrestres, pero los vamos a mantener, por el momento, cerrados".

"Estamos preocupados por la variante Ómicron, han aumentado los casos, mucho. Sabemos que esta es una variante que afecta mayoritariamente la parte aérea de arriba y no de debajo de los pulmones, pero eso no quiere decir que nos descuidemos, porque de lo contrario podríamos pasar a tener muchísimos contagios y el problema que ahí ocurre es que en vez de que las personas se vayan a la UCI, salvo que no se hayan vacunado, es que también ocupan camas básicas", agregó al respecto.

En esa línea, afirmó que se está preparando una estrategia para aumentar las camas UCI y las camas básicas.