Corte Marcial revoca el procesamiento contra el excomandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez

El tribunal militar decidió, por tres votos contra dos, acoger la apelación de la defensa del militar en retiro que es acusado en el marco de la investigación por fraude al interior del Ejército.

La Corte Marcial acogió el recurso de apelación presentado por la defensa del excomandante en Jefe del Ejército Ricardo Martínez y revocó el procesamiento en contra del militar que es acusado por la ministra en visita Romy Rutherford, en el marco de la investigación por el fraude el interior del Ejército.

El tribunal militar de alzada consideró, por tres votos contra dos, que no se encuentra acreditada la existencia y el monto del fraude que habría cometido el exlíder del Ejército, según dice el documento al que tuvo acceso T13.

Agencia Uno - Frontis de la Fiscalía Regional de La Araucanía Lee También > Condenan a pena de cárcel a ex funcionario del MOP de La Araucanía por delitos de corrupción

“Por no reunirse de los antecedentes hasta ahora allegados al proceso, requisitos exigidos por el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, en tanto no se encuentra acreditada la existencia y monto de los perjuicios efectivamente causados, se revoca el auto de procesamiento apelado de 5 de abril de 2022 (...) y en su lugar se declara que Ricardo Marcelo Martínez Menanteau, no es procesado en esta causa, por ahora, como autor del delito de fraude al fisco”, dice el documento.

Recordemos que Martínez está acusado por Rutherford de fraude al fisco al haber gastado cerca de 32 millones de pesos para fines personales, lo que es indagado en la arista “Pasajes y fletes” del caso Fraude en el Ejército.

El excomandante en Jefe del Ejército incluso había sido ordenado a estar en prisión preventiva, aunque la misma Corte Marcial le otorgó la libertad bajo fianza algunos días después.

La decisión del tribunal militar de alzada insta a la ministra Rutherford a determinar la existencia de la acusación y el monto exacto por el que se acusa a Martínez.

“La señorita ministra en visita extraordinaria decretará la práctica de una pericia contable a fin de determinar la existencia del perjuicio fiscal y el monto al cual este ascendería”, dice la resolución.