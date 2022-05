COVID-19: ¿A quiénes se les bloqueará el Pase de Movilidad el 1 de junio?

El Ministerio de Salud confirmó que, para incentivar la dosis de refuerzo en quienes no la tienen, bloquearán el pasaporte sanitario a los más rezagados.

El Ministerio de Salud anunció que a partir del 1 de junio se bloqueará el Pase de Movilidad a las personas que no estén al día con su vacunación contra el COVID-19.

Si bien la vacuna sigue siendo voluntaria, la mayoría de los recintos cerrados o eventos masivos, como conciertos o recintos deportivos, exigen el Pase de Movilidad a las personas para poder aumentar el aforo de los lugares.

Es por eso que desde el Minsal buscan incentivar la vacunación, con las dosis de refuerzo, bloqueando el documento para que las personas se vean en la obligación de vacunarse, si quieren asistir a este tipo de lugares.

"A partir del 1 de junio se comenzarán a bloquear los Pases de Movilidad de las personas que no cuenten con su cuarta dosis o segundo refuerzo y hayan transcurrido 6 meses o más desde su última vacunación", precisó el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado.

¿A quiénes se les bloqueará el Pase de Movilidad?

Todas las personas que cuenten con sus dos dosis de refuerzo, es decir, cuatro vacunas contra el COVID-19, pueden estar tranquilas porque su Pase de Movilidad no será bloqueado.

Quienes sí sufrirán el bloqueo de su documento digital son las personas que no tienen las cuatro dosis contra el COVID-19 y que tampoco han sido inoculados en los últimos seis meses.

Subsecretario Cuadrado realiza balance del COVID-19

Es decir, si yo recibí mi última dosis contra el COVID-19, ya sea la segunda o tercera vacuna antes de diciembre de 2021, me debo vacunar en las próximas semanas o mi Pase de Movilidad vencerá en junio.

Si no tengo las cuatro vacunas, pero recibí la segunda o tercera este 2022, mi pase no será bloqueado, aunque sí podrían hacerlo más adelante si no completo el esquema de vacunación.