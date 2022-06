Daza sobre suspensión de clases: "Es una decisión improvisada que se tomó sin evaluar otras medidas"

"No podemos basar todas las medidas sanitarias en la suspensión de clases. Tienen que tomarse medidas de aquí a dos semanas que fortalezcan la red asistencial, la vacunación y una muy buena campaña de comunicación que es tan importante en este momento", manifestó la ex subsecretaria de Salud en T13 Noche.

Ante el aumento de consultas, hospitalizaciones y usos de camas UCI pediátricas, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric oficializó esta semana el adelanto y extensión de las vacaciones de invierno 2022 .

Lo anterior en medio de un aumento sostenido de casos de COVID-19 a nivel nacional ​y un alza de enfermedades respiratorias, algo que se da ad-portas del inicio del invierno.

La ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci, donde manifestó que le pareció que fue una medida improvisada por parte del Ministerio de Salud.

"Me pareció que fue una medida que se tomó después de que no se habían tomado otras medidas. Podríamos haber tomado una serie de medidas previamente y esta debería haber sido la última medida porque sabemos el efecto negativo que tiene la suspensión de clases en los niños y en las familias", contó.

" A mí me pareció que fue una improvisación esta suspensión de clases porque fue una medida que se tomó sin haber evaluado las otras medidas sanitarias. Acá hay una serie de medidas que el Ministerio de Salud debería haber tomado desde el mes de abril. En ese sentido, estamos hablando de fortalecer las capacitaciones del mundo pediátrico, enfermeras, auxiliares, entre otros. Las camas UTI deberían haberse convertido en camas UCI. Esperamos que esto se haga. Todavía quedan varios meses de invierno. Probablemente los virus van a seguir aumentando, tanto el virus respiratorio sincicial, la influenza y el covid-19", indicó.

La actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo afirmó que "sabíamos que íbamos a tener un año difícil desde el punto de vista de la circulación de virus, particularmente en los niños. Lo habían advertido varios expertos durante los meses de marzo y abril. De hecho, una de las cosas que nosotros dijimos en abril fue que era importante fortalecer las estrategias de vacunación y de comunicación de riesgo porque sabíamos que íbamos a tener un invierno difícil".

Sobre las medidas que debería realizar el Ministerio de Salud desde ahora en adelante, la ex subsecretaria manifestó que "acá hay varias cosas que yo creo que es importante hacer. Ya hay varias cosas que no se hicieron, como fue fortalecer el programa de vacunación. Hoy día la vacunación de los niños de tres a cinco años no llega a más de un 60% y la dosis de refuerzo en ese rango etario no es más que un 12,5%. Por lo tanto, nos parece fundamental fortalecer las estrategias de vacunación, de comunicación de riesgo y también conocer cuál va ser el plan que va a hacer el Ministerio de Salud en las próximas semanas. No podemos basar todas las medidas sanitarias en la suspensión de clases . Tienen que tomarse medidas de aquí a dos semanas que fortalezcan la red asistencial, la vacunación y una muy buena campaña de comunicación que es tan importante en este momento".

"Esta última semana la campaña de vacunación del covid-19, estamos hablando de las dosis de refuerzo, la tercera dosis ha disminiudo un 17% y la cuarta dosis un 32%. Eso es muy importante considerando que las personas que tienen que colocarse la tercera y cuarta dosis, probablemente, muchos de ellos son adultos mayores o personas que están en riesgo y pueden requerir camas UCI durante el invierno. Por lo tanto, se debe seguir fortaleciendo la campaña de vacunación que es una cosa que la última semana, particularmente la del covid-19, ha disminuido", agregó.

Su opinión sobre el desempeño del actual Ministerio de Salud

La ex subsecretaria fue consultada sobre si sintió que fue una especie de "relajo" el adelanto y extensión de las vacaciones de invierno 2022, a lo que respondió que "yo no quiero enjuiciar y decir si se relajaron o no. Yo creo que hay medidas que se deberían haber tomado en su momento y que me parece que no se hicieron con la fortaleza que deberían haberse hecho sabiendo que íbamos a tener este invierno tan duro y difícil".

"En ese contexto, durante el mes de abril sabíamos que había una muy baja percepción de riesgo. Lo decían los datos, que fue de los meses que tuvimos menos percepción de riesgo. Ahí era cuando más teníamos que advertir que este invierno iba a ser uno de los más difíciles, por lo que tenemos que fortalecer las estrategias de vacunación, prevención y comunicación de riesgo. Por lo tanto, me parece que si no se hizo, hay que hacerlo hoy día", agregó.

"Es importante conocer cuál va a ser el plan que va a desarrollar el Ministerio de Salud desde las próximas semanas desde el punto de vista de la prevención, promoción de vacunación y de fortalecimiento de la red asistencial pediátrica, que es tan importante en este momento", indicó.