Defensa de imputados cuestiona investigación por camionero muerto: Hay una serie de inconsistencias

Dos adultos quedaron en prisión preventiva mientras que un adolescente fue dejado en internación provisoria. Los tres fueron formalizados por el delito de homicidio calificado tras ser acusados de lanzar a Byron Castillo desde una altura superior a los nueve metros.

Hugo León, abogado de la Defensoría Penal Pública de Antofagasta de los dos adultos detenidos por la muerte de un camionero en Antofagasta, cuestionó la investigación encabezada por la Fiscalía al tener solo un testimonio sobre lo ocurrido.

La muerte de Byron Castillo ocurrió el jueves 10 de febrero. Según la investigación de la Fiscalía, el joven fue lanzado por los detenidos desde un paso sobre nivel que supera los nueve metros de altura.

Con respecto a la indagatoria, León explicó que "lo que nosotros estamos cuestionando (...) es básicamente la participación, dentro de los argumentos que se dan en una audiencia se acreditar la existencia del delito, presunciones fundadas de participación y ver si la persona es o no un peligro para la seguridad de la sociedad. Como Defensoría entendemos que, con los antecedentes preliminares, no hay presunción fundada de participación y así lo hicimos ver en la audiencia respectiva".

En conversación con Tele13 Radio, León aseveró que hay "una serie de inconsistencias en base a los propios antecedentes que la Fiscalía tiene (...) en base a esos antecedentes es que hay algunas inconsistencias que nos dan cuenta que no hay presunción, a juicio de la defensa, fundada de participación".

En ese sentido, el abogado asegura que "hay un solo antecedente, que sería un solo camionero que ha declarado y eso es lo que la defensa reclama judicialmente. Nosotros decimos que si hubo más... se habla de seis o siete personas que estarían increpando a ciudadanos venezolanos que caminaban en el sector que une Antofagasta y Mejillones. La pregunta es por qué no se le ha tomado declaración, por qué no todos han declarado".

"Una sola persona he dicho que se sube al camión y mediante el espejo retrovisor, al ver por el espejo, ve una acción pero no hay nada más que esa afirmación. No han declarado el resto de las personas que estaban ahí, no han declarado el resto de los ciudadanos venezolanos que también iban caminando (...) nosotros no cuestionamos la existencia de un delito, la pregunta es quién realmente cometió ese delito", aseveró León.

Con respecto a sus defendidos, el abogado explicó que la idea de ellos "era llegar hasta Arica para salir por la frontera y salir del país. No habían logrado establecerse a Chile por ninguna forma y decidieron retornar a su país. Es en ese contexto donde se produce todo esto".