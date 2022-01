Hermano de triatleta que murió en Ironman de Pucón: "Tuvo un paro respiratorio fulminante"

El triatleta murió a pesar de los intentos de los equipos de emergencia, quienes no lograron sacarlo del paro cardiorespiratorio que sufrió durante el segmento de natación.

Un triste regreso tuvo el Ironman de Pucón este domingo, luego que uno de sus participantes falleciera en plena competencia.

Se trató de Renato Bastías Fischer , ingeniero comercial de 38 años, quien sufrió un infarto mientras completaba la etapa de natación. Su deceso fue confirmado a las 9:10 de la mañana.

La familia del triatleta aún está tratando de entender cómo ocurrieron los hechos, sobre todo porque Bastías era un hombre sano y se había cuidado mucho antes de la competencia.

Su hermano mayor, Felipe, en conversación con Las Últimas Noticias, relató cómo se enteraron de lo sucedido y cómo ocurrió la muerte, indicando que falleció "haciendo lo que más le gustaba".

"Yo siempre estoy en la largada y mi papá se instala en la salia de los competidores. Yo estaba ahí cuando largó con un compañero de colegio nuestro de toda la vida y, de repente, las personas que estaban en las motos, sacan a una persona del agua. Estaba con mi señora y le digo 'mira están sacando a un competidor que algo le pasó y sonó la sirena de ambulancia", dijo.

Y continuó: "En la radio dicen que iban con alguien grave al hospital y ahí me entró la preocupación. Llamo a mi papá y le digo, '¿salió el Renato del agua?' Voy calculando sus tiempos. 'No ha salido', me dijo. 'Papá, pero métete a la aplicación, porque tengo mala señal' y me dice, 'hijo, tu hermano ya debería haber salido del agua'".

"Mi hermano tuvo un paro respiratorio fulminante, yo creo que ni siquiera él sintió, yo creo que quedó inconsciente en seguida. Mi hermano salió sin ningún signo vital del agua", añadió, señalando también que "mi hermano se fue nadando".

En este sentido, describió a Renato como una persona sana, controlada, deportista, pero "le tocó lo trágico".

"Es doloroso, cuesta sobrellevarlo. Mis papás están devastados, mis hijas también, pero en fin, soy el hermano mayor, debo ser un poco más frío y estar ahí", indicó.

"Nosotros estamos tranquilos porque se fue haciendo lo que más le gustaba y nos queremos quedar con eso. Deja un legado con su forma de ser, de buen hermano, excelente hijo, igual con sus primos. Tiene una hija de cinco meses, que era su regalona. Ella era todo para él, entonces es fuerte lo que nos ha pasado como familia completa", finalizó.

Según informó LUN, los funerales de Renato serán este martes a las 10:00 horas en el sector C24 del Parque del Recuerdo de Huechuraba.