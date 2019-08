Detienen a hombre acusado de estrangular a pareja con un cinturón

En prisión preventiva quedó un hombre de 22 años tras ser acusado de agredir con golpes y mordiscos a su conviviente de 19 años, a quien además asfixió usando un cinturón.

El mayor de Carabineros, Rodrigo Rosales, explicó a La Estrella de Iquique que "la víctima se fue al domicilio de sus padres donde denunció el hecho y, al estar entrevistándose con los carabineros, llegó el victimario y fue detenido por el personal en servicio".

Durante la audiencia de formalización el fiscal, Juan Valdés, explicó que la mujer "le manifestó su decisión de terminar la convivencia y, al intentar retirarse del lugar (el hombre) la insultó, la detuvo y la mordió en varias ocasiones en sus brazos, golpeándola además en sus piernas".

"Luego el imputado tomó un cinturón y se lo puso a la víctima en el cuello, apretándolo en varias ocasiones, impidiendo que pudiera respirar con normalidad y provocando que se orinara", detalló el fiscal.

"Comencé a rezar porque no quería morirme"

El fiscal Valdés leyó una declaración de la joven donde señala que "en un momento me tomó de mi brazo y lo llevó hasta la espalda, luego me mordió en ambos brazos, comenzó a pegarme golpes de puño en las piernas para luego tomar el cinturón que puso en mi cuello".

"Pasó la correa por la hebilla (del cinturón) comenzando a cerrarlo para asfixiarme, lo que provocaba que yo no pudiera respirar, luego me soltaba para que yo pudiera respirar un poco. Esta acción duró unos diez minutos... comencé a rezar porque no quería morirme", relató.

La denunciante aseguró vivió dos episodios similares de violencia intrafamiliar y la Fiscalía ordenó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizara las pericias vinculadas al caso.