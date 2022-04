Día del Trabajador: ¿Es feriado irrenunciable este domingo 1 de mayo?

La ley y la Dirección del Trabajo son claras con respecto a este día, a pesar de que este año cae domingo en nuestro país. En T13.cl también te contamos qué ocurre con el comercio.

Este domingo 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador , jornada que no sólo se vive en Chile, sino que también en casi todos los países del mundo. Otros, como Estados Unidos y Canadá, curiosamente lo celebran el primer lunes de septiembre, mientras que en Nueva Zelanda es el cuarto lunes de octubre.

Se trata de una fecha significativa en la que la mayoría de las organizaciones de trabajadores se suman a movilizaciones públicas, con el objetivo de reivindicar sus luchas laborales.

¿Es feriado irrenunciable?

Sí. A pesar de que este año el Día del Trabajador cae domingo, el 1 de mayo es feriado irrenunciable.

Según establece el artículo 2° de la Ley 19.973 , y como también lo expone la Dirección de Trabajo (DT) , “los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, serán feriados obligatorios e irrenunciables para todos los dependientes del comercio”.

Sin embargo, existen excepciones. Como aquellos trabajadores que, de acuerdo con la misma ley, se desempeñen en:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados

Establecimiento de venta de combustibles (conocidas como "bencineras" o "bombas de bencina")

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociada a establecimientos de venta de combustibles, es decir, aquellos lugares comerciales de venta directa al público ubicadas ubicados dentro del recinto de las bencineras, donde se elaboran y venden alimentos preparados en el mismo sitio, y son consumidos por el cliente en el propio local.

Estos trabajadores de comercio excluidos del descanso en días de feriados irrenunciables, tendrán derecho a estos descansos una vez cada dos años, es decir, año por medio. De esta forma, un trabajador que presta servicios este 1 de mayo de 2022, su empleador deberá obligatoriamente otorgarle como día de descanso irrenunciable el 1 de mayo de 2023. Lo mismo ocurre para los otros festivos ya indicados.

¿Por qué se conmemora el Día del Trabajador el 1 de mayo?

Hace más de 130 años los trabajadores tenían un pedido bastante claro. No estaban dispuestos a trabajar entre 12 y 16 horas como lo estaban haciendo y como era considerado "normal" hace más de un siglo, por lo que se organizaron para manifestarse y solicitar a las autoridades una reducción de la jornada laboral a 8 horas, expone BBC .

Así, el 1 de mayo en el año 1886 , unos 80.000 trabajadores salieron a las calles a protestar, evento que pronto desembocó en una huelga nacional, que se prolongó hasta el 4 de mayo y afectó a numerosas fábricas en Estados Unidos.

La fuerza demostrada por los miles de obreros marcó un antes y después en la historia de todos los trabajadores, ya que en 1886 la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.

La consigna que movía a los trabajadores en sus múltiples movilizaciones era "ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para la casa", todo porque se implementara una ley que impusiera a los empresarios a respetar jornadas laborales de 8 horas diarias.

Más de 5 mil huelgas paralizaron a Estados Unidos, pero la represión fue intensa y tuvo su episodio más trágico en Haymarket Square en Chicago, luego de que un aparato explosivo estallara y acabara con la vida de un policía. Tras estos eventos, las fuerzas policiales abrieron fuego contra más de 20 mil asistentes y se ejecutó a un grupo de sindicalistas que hoy son los llamados Mártires de Chicago.

Pese a estos acontecimientos y a un movimiento que había sido calificado por autoridades de la época como "indignante e irrespetuoso" y "delirio de lunáticos poco patriotas", la demanda de jornadas de 8 horas de trabajo se había convertido en un triunfo para los trabajadores.

Debido a lo sucedido en Chicago, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional que tuvo lugar en París en 1889, acordó conmemorar el "Día del Trabajador" el 1 de mayo de cada año.