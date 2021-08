El delicado momento de salud que vive Dino Gordillo: lleva un mes hospitalizado

El comediante entró al recinto médico por una cirugía en la columna. Sin embargo, no ha presentado mejoría.

El reconocido humorista Dino Gordillo, se encuentra hospitalizado hace un mes por su delicado estado de salud.

Tanto el comediante como su hija quisieron conversar con el matinal Bienvenidos, entregando detalles de lo que le sucedió.

Gordillo -cuyo nombre real es Dino Guzmán- ingresó al recinto por un dolor muscular en la pierna. Según su relato en una primera instancia no se le hicieron los exámenes pero solo horas más tardes, debió volver a ir al hospital al no soportar los dolores.

"Al ingresar lo dejaron hospitalizado y le dijeron que tenía una hernia en la columna" , explicó la hija del humorista, quien también precisó que pese a ser dado de alta a los días, su padre volvió al centro médico.

Allí, se programó una cirugía a su columna.

Sin embargo, los dolores no disminuyeron, por lo que se optó por realizarle una cirugía exploratoria.

Tras esta última operación, Gordillo no dejó de tener fiebre, por lo que lo llevaron nuevamente hasta la clínica.

"Yo entré aquí por una cirugía que era de un día", comenzó señalando el humorista al matinal de Canal 13.

Finalmente, el artista explicó que ha pasado por múltiples complicaciones estando hospitalizado y que incluso contrajo el COVID-19.

"Ahora me descubrieron una infección en la columna. Esa infección me la pegué acá, tal cual como me pegué el Covid aquí en la clínica. No entiendo nada, me dicen que tengo que esperar", concluyó.