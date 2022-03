Diputados presentan proyecto para disminuir y controlar el precio del pan

Los parlamentarios buscan controlar el alza en el precio de este producto y otros derivados de la harina, que han tenido un alza de cerca de un 20% en el último año.

Diputadas y diputados de la bancada del Partido Por la Democracia (PPD) e Independientes presentaron un proyecto de resolución que busca controlar y disminuir el precio del pan, que ha tenido un alza significativa en los últimos meses.

El proyecto le pide al gobierno que presente una norma en esta dirección y se sostiene en el alza en el precio de pan y otros productos derivados de la harina y el trigo, que han tenido un alza los últimas semanas debido a la Guerra en Ucrania, aunque también se ha elevado producto de la inflación del último año.

“No podemos ser indiferentes a una realidad que afecta directamente a los bolsillos de los chilenos y chilenas. En los últimos doces meses, se lleva un incremento del pan como producto final, cercano al 20 por ciento. Nosotros no podemos tener indiferencia ante esta realidad humana”, explicó el diputado independiente Carlos Bianchi.

“Esto es una situación insostenible para las familias. El objetivo es disminuir, por un lado, el precio del pan, pero también tener un control de las alzas de este vital producto de vida”, agregó.

El precio del pan en nuestro país puede llegar en algunos lugares hasta los 2.500 pesos.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no se mostró de acuerdo en tener un mecanismo que controle el alza específicamente del pan y estos productos, como si sucede en el caso de las bencinas, que sí están intentando disminuir sus alzas con el Mepco.

"El Banco Central tiene en los próximos días su próxima reunión de política monetaria, con seguridad seguirá avanzando en su esfuerzo por contener la inflación y la experiencia en Chile y el mundo en que esa es la manera de lograrlo", dijo Marcel.

“Hay casos específicos como los combustibles donde estamos dependiendo de un precio muy particular internacional que a su vez está afectado por un conflicto muy particular, por eso estamos recurriendo a los mecanismos que ya existen para hacerlo. O sea, no estamos inventando un nuevo mecanismo de estabilización, sino que estamos permitiendo que los mecanismos que existen sigan operando dado que estaban agotando sus recursos", complementó.