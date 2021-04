Encuentran 4 kilos de cocaína y armas de fuego abandonadas en el Paso Los Libertadores

Fiscalizadores del servicio de aduanas encontraron la droga y las armas en paquetes abandonados en la frontera.

Tres armas de fuego con sus respectivas municiones y 4 kilos 326 gramos de cocaína prensada fue el contenido que funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas encontraron en bultos abandonados en el sector de revisión de cargas peligrosas del Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores.

El hallazgo se produjo cuando los fiscalizadores recorrían el recinto y descubrieron los paquetes escondidos tras las barreras new jersey que direccionan el paso de los vehículos mayores.

Servicio Nacional de Aduanas

El personal de aduanas dio aviso a Carabineros, quienes luego de someter la sustancia a las pruebas respectivas comprobaron que el contenido de los cuatro paquetes sellados era pasta base de cocaína prensada.

La policía además, logró determinar que las armas eran una pistola marca Taurus, con once cartuchos de 9 milímetros, una pistola marca HS calibre 40 con once cartuchos y un revólver marca Smith and Wesson con 44 cartuchos.

“Evidentemente quienes portaban esta carga prohibida se percataron de que iban a ser controlados y decidieron deshacerse de todas estas mercancías metros antes del paso por la inspección”, dijo el administrador de la Aduana de Los Andes, Mariano Gómez.

Por instrucciones de la Fiscalía de Los Andes, todas las especies encontradas fueron puestas a disposición de Carabineros para las diligencias de rigor.