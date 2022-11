Encuentran con vida a ciudadano sueco extraviado en el altiplano de la provincia de El Loa

Personal de Carabineros de Chile pudo dar con el paradero de una persona de origen sueco que se encontraba extraviado en el altiplano de la provincia de El Loa, en la Región de Antofagasta.

Se trata de un hombre de 71 años, de origen sueco y con domicilio en Canadá, que se habría extraviado en el sector de Cerro Chena.

Debido a su extravío, personal policial y bomberos iniciaron labores para poder encontrarlo. De hecho, motivó un amplio operativo que incluso incluyó el despliegue de un helicóptero para recorrer la zona.

Agencia Uno - Felipe Berríos