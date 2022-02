"Está bien y a salvo": Encuentran a joven tenista chileno desaparecido en Estados Unidos

La novia de Lucas Moreno a través de redes sociales confirmó que el joven fue encontrado y está bajo custodia en el consulado chileno de Los Ángeles, California.

Tres días desaparecido, ese fue el tiempo que Lucas Moreno Yáñez estuvo fuera del radar de sus familiares y amigos en Estados Unidos. Sin embargo, la historia tuvo un positivo final.

El joven tenista, de 26 años, finalmente fue encontrado con vida hace algunas horas, luego de que se le perdiera el rastro el pasado sábado 19 de febrero. De hecho, su circulo más cercano inició una campaña a través de redes sociales para encontrar al deportista.

Las buenas noticias las entregó la novia del tenista, Taylor Corrigan a través de su cuenta de Instagram. "Lucas ha sido encontrado. El NBPD (Departamento de Policía de Newport Beach) me informó que está bajo custodia del Consulado de Chile en Los Ángeles. Intenté llamar y me colgaron, nadie me dice más ni me dejan hablar con él, pero está bien y a salvo", escribió la joven.

Además, le envió un sentido mensaje: "Te amo y estoy muy aliviada de saber que estás bien y a salvo, he estado haciendo todo lo que estaba en mi poder para encontrarte y hago todo lo que está en mi poder para poder verte ahora".

"Sé que estarás bien y no puedo esperar a verte y estar en tus brazos otra vez. Eres tan querido y espero que una vez que estés bien, recuerdes todo y vuelvas a casa conmigo, Louis y Tupi. Por favor recuerda todo Lucas, sé que puedes. Te amo", concluyó.

Moreno es un tenista chileno de 26 años y actualmente se encuentra viviendo en Estados Unidos. Es hijo de Christina Yanez y del ex jugador de rugby profesional, Fernando Moreno.

El joven estudió en la Universidad Loyola Marymount, una universidad privada, católica, de la Compañía de Jesús, ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos.