Enfermera apuñalada relató brutal ataque: "Esto se gestó en meses"

"Me tiró el pelo para tirarme la cabeza hacia el lado y me apuñala la zona del tórax, le pegué una patada, me apuñala la pierna", contó la mujer en conversación con Tu Día.

La enfermera apuñalada en más de 10 ocasiones cuando salía de su trabajo, Pola Álvarez, relató el ataque que sufrió cuando llegaba a su casa en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, y que mantiene a dos personas en prisión preventiva tras ser formalizadas por el delito de homicidio calificado en grado de frustrado.

En conversación con Tu Día, Álvarez contó que tras salir de su trabajo dobla por un pasaje camino a su casa cuando ve a un hombre que "tenía un casco de moto en la mano izquierda. Me llama la atención (...) miré y no había moto, no había bicicleta".

"Él estaba como a tres metros hacia el interior de mi pasaje, cuando ingreso me mira y seguí caminando. Con su mano derecha abre el cierre de su chaqueta, saca su celular, lo paso por su lado izquierdo y alcanzo a ver que tenía mi foto", explicó.

Tras ver su foto comenzó a caminar muy rápido y él "saca un cuchillo que es como una daga de mango negro (...) lo primero que hace con el cuchillo es me lo entierra en el cuadrante superior izquierdo, cuando lo sacó hizo el amague de volver apuñalarme me caí. Me tiró el pelo para tirarme la cabeza hacia el lado y me apuñala la zona del tórax, le pegué una patada, me apuñala la pierna", relató.

"Esto no es algo que se gestó en una semana, esto se gestó en meses", sentenció Álvarez.

Álvarez aseguró que su ex compañera de trabajo, quien está en prisión preventiva junto a su pareja, "dijo que se iba a vengar de mi".

"Mi familia ha movido Chile por mi y yo tengo también que darles a ellos la tranquilidad que estoy bien y que voy a salir adelante", recalcó.

Además afirmó que "el sentimiento que más tengo es la fortaleza que esto me da, la gente no me va a ver caer (...) es un mensaje para que vean que yo estoy viva, para que vean que no pudieron cometer asesinato alguno".