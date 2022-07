“Es el mejor día de mi vida”: Niña recibe el alta médica tras 7 años de tratamientos en Los Ángeles

La pequeña que nació con una malformación intestinal y pasó por hospitales de Concepción y Santiago, además de Los Ángeles, por primera vez en su vida tendrá el alta médica.

Una emocionante historia se conoció este miércoles en Los Ángeles, región del Biobío. Una niña que nación con una malformación intestinal recibió el alta médica por primera vez en su vida, luego de recibir constantes tratamientos durante siete años.

La pequeña Dafnee fue despedida por los profesionales de la salud que la atendieron a lo largo de estos años en el Hospital de Los Ángeles Dr. Víctor Ríos Ruiz, y recibió con emoción la noticia de que se podrá ir a su casa junto a su madre y hermanos.

“Me emocioné tanto tanto, que este es el mejor día de mi vida. Nunca esperé esto. Lo más emocionante es darle gracias a todas las tías del hospital que me cuidaron, y lo que más me gustó, es que me voy de alta”, dijo la pequeña en medio de un pasillo de globos y regalos que le prepararon los funcionarios del centro asistencial.

La pequeña paciente fue recibida por los profesionales del hospital angelino durante sus primeros días de vida, luego que se le diagnosticara una malformación intestinal compleja y difícil de manejar en un recién nacido. A los seis meses fue derivada a Concepción, y posteriormente al Hospital San Juan de Dios en Santiago, contó la pediatra Claudia Miranda, médico tratante.

“Cuando estabilizaron su enfermedad pudo regresar a nuestro hospital, y en estos años ha ido avanzando. Aunque ella va a necesitar toda la vida una nutrición parenteral, hoy tenemos la posibilidad de mandarla a su casa con su tratamiento para que así pueda estar con su familia por primera vez”, detalló la profesional.

La menor, que vive en el área urbana de Los Ángeles, seguirá en controles periódicos, y además recibirá de forma diaria la visita del equipo de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del CAVRR, para asegurar la alimentación que requiere para su desarrollo.