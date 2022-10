"Me dijo algo super extraño": estudiante revela detalles de discusión con astrónomo desaparecido

T13 tuvo acceso al contenido de la declaración prestada por el tesista británico, en la que apuntó su versión de los hechos registrados las jornadas previas a la desaparición de Thomas Marsh.

El estudiante que acompañó a Thomas Richard Marsh, astrónomo de origen británico que desapareció a mediados de septiembre desde el Observatorio La Silla, afirmó que tuvo una discusión con el investigador el día anterior a que se le perdiera el rastro.

T13 tuvo acceso al contenido de la declaración prestada por el tesista británico, en la que contó que conoció a Marsh en agosto de 2021 en la Universidad de Warwick, donde se desempeñaba como profesor de física.

Aunque ya dejó el país, el testimonio figura como trascendental en el marco de la investigación, puesto que el sujeto aparece como un testigo clave.

En su relato afirma que durante mayo de 2022, el académico lo invitó a Chile para conocer los observatorios y realizar trabajos con los telescopios NTT, a la cual aceptó y terminó viajando al país durante el 12 de septiembre.

Tras arribar a Chile, y según consta su relato, llegó a La Serena el 14 del mismo mes y tras trasladarse al Observatorio La Silla realizaron los primeros trabajos.

Sin embargo, en la declaración, el joven estudiante apunta que tras pasar todo 15 de septiembre junto a Thomas, durante la noche le dijo “algo súper extraño”, apuntándole que no estaba contento con lo que hacía y reprochándole que no veía ningún interés de parte de él con la astronomía, la física o la ciencia.

"El día 15 (de septiembre) prácticamente estuve todo el día con Thomas, desayunamos, almorzamos y cenamos, además trabajamos en el telescopio NTT (...) recuerdo que ese día jueves a las 19:00 horas aproximadamente después de la cena nos fuimos a nuestros dormitorios en donde Thomas me dijo algo súper extraño para mi manifestándome a viva voz: 'NO ESTOY CONTENTO CON LO QUE TÚ HACES, NO TIENES NINGÚN INTERÉS POR LA ASTRONOMÍA, LA FÍSICA O LA CIENCIA, ESO ME MOLESTA, FUE AL AZAR, CONTINUAMOS MAÑANA'. Todo eso me lo dijo llorando Thomas, encerrándose Thomas en su dormitorio, ante tal situación yo quedé sorprendido terriblemente", dice el estudiante en su declaración.

Y agrega: "me molesto por lo que me dijo, ya que lo que yo estudio es algo muy fuerte para mí, es mi vida la astronomía, la física y la ciencia es mi pasión, posteriormente me fui al casino ya que en mi pieza no tengo wifi con la finalidad de llamar a un amigo de mi país y contarle lo que me dijo el profesor para desahogarme".

De acuerdo a lo que se indica en el documento, el astrónomo y el estudiante no se habrían vuelto a ver , dado que no lo encontró durante la mañana pese a que tenían una reunión con el operador de un telescopio.

Según dijo, lo buscó constantemente por las inmediaciones del recinto, pero sin éxito. Sí se encontró con el mencionado operador del telescopio, quien también decía desconocer detalles sobre el paradero de Thomas Marsh, solo que había recibido un e-mail en el que señalaba que necesitaba descansar y dormir.

Junto con ello, y conforme a lo que se señala en la declaración, una de las personas que trabajaba en el lugar había recibido un correo electrónico de parte del astrónomo que era “muy confuso y extraño”. La misma persona habría hablado con la esposa de Thomas, quien también habría recibido un mensaje “confuso”.

Desde ese entonces, no se sabe nada del investigador, lo que ha motivado un despliegue de trabajos en el Norte Chico para dar con su paradero, sin tener novedades hasta el momento.

