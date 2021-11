Estudio de la OCDE afirma que en Chile hay déficit de enfermeras

Datos de la Superintendencia de Salud indican que a septiembre de 2021 había 69.396 de estos profesionales registrados en el país.

Un informe de Health at a Glance, realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), analizó varios indicadores de los sistemas de salud de las naciones que la integran.

En este sentido y según los datos publicados, en nuestro país faltan enfermeras , ya que solo hay 2,9 por cada mil habitantes, casi seis puntos por debajo del promedio de la Ocde, que alcanza a 8,8, esto considerando los sistemas público y privado.

Pero este déficit no se debe a un problema de disponibilidad u oferta, sino a que el sistema no cuenta con suficientes profesionales contratadas y que se desempeñen en campos clínicos, explican expertos, de acuerdo a lo consignado por La Tercera.

Datos de la Superintendencia de Salud, según La Tercera, indican que a septiembre de 2021 había 69.396 de estos profesionales registrados en el país.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (Fenasenf), José Luis Espinoza, explicó al mencionado medio que "enfermeras hay, y esto se evidenció en pandemia, cuando se contrataron muchas. Hay registradas más de 60.000, pero en el sistema público no hay más 20.000, considerando la red primaria y los hospitales de baja, mediana y alta complejidad, entonces es real el déficit".

En tanto, la directora de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Roxana Lara precisó que "no tiene relación con los estudiantes que egresan de Enfermería, sino que hay un déficit de cargos que existen para ellos. Estos cargos son los que necesitamos para entregar un cuidado profesional. No es que no haya oferta, pero no hay cargos para acercarnos al número que sugiere la Ocde".

Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en nuestro país hay 28 graduados de Enfermería por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, la Subsecretaría de Educación Superior precisó que en 2019 egresaron 5.311 estudiantes de la carrera.