Evaluación Ambiental rechaza anular permisos de Línea 7 de Metro como pidió la alcaldesa Hassler

La edil de Santiago solicitó al organismo anular los permisos de construcción para proteger la zona del Parque Forestal, donde se levantará una combinación con la estación Baquedano.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó la solicitud de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y organizaciones ambientales, que buscaban que se anulara el permiso para la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago, con el objetivo de proteger la zona del Parque Forestal de una intervención.

Según informó La Segunda, el servicio no acogió los argumentos de la jefa comunal y los vecinos, quienes aseguraban que la autorización de este proyecto no tomó en cuenta que “los inmuebles de conservación histórica deben ser considerados en su totalidad al momento de evaluar su afectación y no parcialmente”.

La alcaldesa Hassler puede apelar a esta decisión ante el Tribunal Ambiental de Santiago. De todos modos, el SEA sí consideró una solicitud de una ONG que busca, precisamente, proteger el Parque Forestal.

A juicio de la municipalidad, la construcción de la nueva línea de Metro afectaría a la flora, fauna, aguas subterráneas y elementos arqueológicos que no habrían sido debidamente calificados por la Dirección Regional Metropolitana del Servicio de Evaluación Ambiental.

Desde Metro de Santiago también han defendido el trazado de la nueva Línea 7, que unirá Renca con Vitacura, y aseguraron que es “el mejor posible” para desarrollar este proyecto que pasará por el centro de Santiago.